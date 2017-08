Så jagar polisen Barcelonaterroristerna – tillslag mot adress i Ripoll

Fortfarande har ingen gripits för att ha kört den skåpbil som under fredagen körde ihjäl 13 personer på La Ramba i Barcelona.

Av de tre ihjälskjutna i Cambrils har en identifierats som 17-åriga Moussa Oukabir, tidigare misstänkt för att ha kört terrorbilen.

22-årig Younes Abouyaaqou jagas nu av polisen – misstänkt för inblandning i dåden.

Under morgonen gjordes ett tillslag mot en adress i Ripoll, som enligt El País är bostaden till en imam som tros vara en av den som dog i explosionen i Alcanar.















Fem misstänkta terrorister sköts till döds efter attentatet i Cambrils i Katalonien natten mot fredagen. Polisrapporter i spansk media gjorde under fredagen gällande att föraren av skåpbilen skulle vara en av de som sköts ihjäl av katalansk polis.

Senare under fredagen är polisen inte lika säkra. Polischefen Josep Lluís Trapero kan inte bekräfta att föraren finns bland de döda. Han säger till spanska TV-3 att föraren fortfarande är på fri fot.

– Det är fortfarande möjligt (att det är han), men till skillnad från för fyra timmar sedan, så är det mindre troligt, säger Josep Lluis Trapero om uppgifterna att föraren ska ha skjutits till döds i Cambrils till Spanska TV-3 sent på fredagkvällen.

Tre döda terrorister identifierade

En kvinna har hittills dött efter att en bil mejade ner fotgängare på strandpromenaden i turistorten Cambrils i Katalonien. Gärningsmännen i Cambrils ska ha burit yxor, knivar och falska bombbälten. Fem terrorister sköts ihjäl, tre av dessa har identifierats. Moussa Oukabir, 17, som tidigare pekats ut som möjlig förare till skåpbilen på La Rambla samt Said Aallaa, 19 och Mohamed Hyachami, 24.

Det var dessa tre unga män som katalansk polis under fredagen publicerade bilder på och meddelade att man letade efter. Spanska medier gör gällande det var från Alcanar som terroristcellen planerade sina dåd ifrån och en teori är ett gruppen planerade ett större dåd men stoppades när huset exploderade under onsdagen. Där greps en person, svårt skadad efter explosionen.

– De planerade en eller flera attacker i Barcelona , men en explosion i Alcanar satte stopp för det, eftersom de inte längre hade det material de behövde för att genomföra attacker i ännu större skala, säger Trapero.

En person i kvartetten har hittills inte identiferats som någon av dem som dog i Cambrils eller Alcanar. Det handlar om 22-årige marockanen Younes Abouyaaqou, som misstänks för inblandning i terrorn och under natten uppgavs jagas av polis.

Polischefen Josep Lluis Trapero kommenterade i intervjun med spanska TV-3 att totalt tolv personer bedöms som intressanta för utredningen. Fem av dem sköts till döds i Cambrils, fyra av dem är gripna och tre personer är ”identiferade men inte gripna”.

Slog till mot adress i Ripoll

Under lördagmorgonen gjorde polisen ett tillslag mot en adress i Ripoll. Enligt poliskällor till El País handlar det om en bostad som tillhör en imam som misstänks vara en av de som dött i Alcanar. Nu letar polisen efter dna-spår i hans bostad som kan användas för att identifiera kvarlevor i det exploderade huset. Uppgifter i spanska medier, som hänvisar till poliskällor påstod under fredagen att den cell där bland annat den nu döda Moussa Oukabir ska ha ingått, hade radikaliserats under en kort tid och därför varit svåra för polisen att få upp ögonen för.

Två personer greps i torsdags, samma dag som attacken på La Rambla. En tredje missänkt greps på fredagen och vid 13.40 på eftermiddagen hade ej fjärde misstänkt terrorist gripits.

