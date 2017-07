Boström Knausgård levererar ett proffsverk

Ålder: 44 år

Bor: Ystad

Yrke: Författare

Aktuell : Romanen ”Välkommen till Amerika” nominerades till förra årets Augustpris

Tidigare medverkan i Sommar: Debutant

✓ Snabbguide

Skrytkvot: ++

Skvallervärde: +

Känslostyrka: ++++

Humornivå: ++

Åh-fan-faktor: ++++

✓ Första meningen ”Jag heter Linda Boström Knausgård och jag är författare.”

✓ Sista meningen: ” Jag skriver i anteckningsboken: Jag accepterar att jag är ensam, jag är inte rädd.”

✓ 3 typiska låtval:

The Departure – Max Richter

The End (intro from Apocalypse Now) – The Doors

Personal Jesus – Depeche Mode