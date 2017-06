Nu flyttar Melania in i Vita huset

Aldrig tidigare har det dröjt så länge innan USA:s första dam flyttar till Vita huset.

I veckan får president Donald Trump äntligen sällskap av familjen i Washington.

Donald Trump och frun Melania Trump i slutet av maj. Foto: TT

När Trump svors in som president i januari och flyttade till Vita huset stannade Melania Trump kvar med parets son i lyxvåningen i Trump Tower i New York. Anledningen var att pojken skulle kunna gå klart skolan.

Men nu är det dags för paret Trump att återförenas. Nyhetssajten Politico rapporterar, och hänvisar till insatta källor, att Melania och 11-årige Barron kommer att flytta in i Vita huset den 14 juni – för övrigt samma dag som presidenten fyller 71.

"Viktig bild"

Även CNN rapporterar att flytten sker i veckan, men utan att specificera datum.

Vanligtvis brukar hela familjen installera sig i Vita huset tillsammans med presidenten. Den förre presidentfrun Michelle Obama flyttade in direkt, tillsammans med familjens döttrar Malia och Sasha.

Slovenskamerikanska Melania Trump, som har varit gift med Donald Trump sedan 2005, beslutade sig för att bo kvar i New York. Kritiker har knorrat en del över de ökade säkerhetskostnaderna för bevakningen av Trump Tower, har The New York Times skrivit tidigare.

Trump har sedan i januari bott ensam i Vita huset, samtidigt som det politiskt stormar kring honom om allt från inreseförbud till Rysslands inblandning i presidentvalet.

Lägre profil

Att familjen slutligen anländer till Washington kommer knappast att hjälpa honom politiskt, men det ger en i USA viktig bild av ett stabilt äktenskap, säger Katherine Jellison, historieprofessor vid universitetet i Ohio.

– Flytten hjälper till att ge intrycket att presidenten har ett stabilt äktenskap och att hans liv på hemmaplan är under kontroll, säger hon till Politico.

Medan Michelle engagerade sig politiskt under maken Barack Obamas tid på presidentposten har Melania hållit en lägre profil. Hennes största framträdande gjorde hon när hon stod vid sin makes sida under presidentens niodagarsresa till en rad länder i Mellanöstern och Europa i maj.

FAKTA Melania Trump Född i det forna Jugoslavien (nuvarande Slovenien) den 26 april 1970 som Melanija Knavs.

Ändrade stavningen på sitt namn till Melania Knauss i samband med modellkarriären. Började arbeta som modell som 16-åring.

Talar sex språk: slovenska, franska, serbiska, tyska, italienska och engelska.

Träffade Donald Trump på en fest på Kit Kat Club i New York 1998, de gifte sig 2005.

Melania Trump höll, med några undantag, en låg profil i makens valrörelse. Men innan Donald Trump blev vald till president sade hon att det vore en "ära och ett privilegium" att bli USA:s första dam.

Är den sjätte utlandsfödda första damen i Vita huset.

Källa: CNN Läs mer