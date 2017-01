Man mördad vid bråk i Sveg – var släkt med Beatrice Ask

Foto: Morgan Grip/sveg.se

En man i 20-årsåldern dödades i ett bråk i Sveg under natten mot söndag.

Mannen var en släkting till Beatrice Ask, tidigare justitieminister och numera ordförande i riksdagens justitieutskott.

En annan man skadades allvarligt i bråket – han och ytterligare en man har gripits misstänkta för mord.

Polisen larmades vid 03-tiden under natten mot söndagen om ett bråk i en lägenhet i Sveg i Härjedalen . En man i 20-årsåldern dog i bråket och ytterligare en fördes till Östersunds sjukhus med allvarliga skador.

Den avlidne mannen släkt med Sveriges tidigare justitieminister Beatrice Ask (M), numera ordförande i riksdagens justitieutskott. Beatrice Ask är själv född i Sveg och har under sin politiska karriär länge drivit frågan om skärpta straff för våldsbrott.

Enligt Expressen har Beatrice Ask informerats om dödsfallet.

Skadad har inte kunnat förhöras

Aftonbladet har varit i kontakt med Moderaternas presstjänst.

– Vi har ingen kommentar just nu. Om vi har något att tillägga kommer vi att återkomma, säger pressekreterare Ina Kokalari.

Två personer i 20-årsåldern har gripits misstänkta för mord, säger Karl Jigland på Åklagarmyndighetens presstjänst.

Det rör sig om den man som skadades i bråket och en annan man.

– En av de här personerna är anhållen, skäligen misstänkt för mord. Den andra personen har inte kunnat förhöras ännu med anledning av att han fortfarande vårdas på sjukhus, säger han.

Beatrice Ask. Foto: Lotte Fernvall/Aftonbladet

Tillståndet kritiskt men stabilt

Polisen vill inte uppge hur mannen i 20-årsåldern dödats. Hans anhöriga har underrättats.

– Vi har tekniker på väg dit och håller på att höra personer som kan ha information att lämna i samband med det här. Vi håller också på med annan informationsinhämtning för att få en så bra bild som möjligt av vilka personer som varit inblandade, säger Peder Jonsson, kommunikatör vid polisen.

Under förmiddagen fick polisen en uppdatering om läget för mannen som förts till sjukhus. Hans tillstånd ska då ha varit kritiskt men stabilt.