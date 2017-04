Polismördaren Karim Cheurfi, 39, bar med sig IS-lapp

Karim Cheurfi, 39, dödade en polis och skadade ytterligare tre innan han själv sköts ihjäl på paradgatan Champs-Elysées i Paris.

Den misstänkte terroristen bar med sig en lapp där han försvarade terrorgruppen IS och har tidigare suttit i fängelse för attacker mot poliser.

När hans hem undersöktes i februari hittades bland annat knivar och masker.





Karim Cheurfi misstänks ha klivit ur sin bil och med ett automatvapen öppnat eld mot en polisbuss på Champs-Elysées vid 21-tiden på torsdagskvällen. Tre poliser träffades och en av dem, Xavier Jugelé, avled. Cheurfi blev i sin tur träffad av poliser som besvarade elden och avled även han.

Skjutningen utreds som ett terrordåd och på fredagen påstod IS propagandaorgan att terrorgruppen låg bakom dådet. Under en presskonferens på fredagen sa åklagaren Francois Molins att Karim Cheurfi bar med sig en handskriven lapp till Champs-Elysées där han försvarade och hyllade terrorgruppen IS.

Upptäckte inga kopplingar

Francois Molins sa även att Karim Cheurfi var känd av polisen sedan tidigare, bland annat för attacker mot just poliser. Enligt Molins förhördes Cheurfi i februari efter tips om att han sagt sig vilja döda poliser "som hämnd för dödandet av muslimer i Syrien". I en husrannsakan hittades knivar, masker och en kamera.

– I det läget upptäcktes inga kopplingar till radikala islamistiska rörelser, inget som motiverade en fortsatt utredning från vår sida, säger Molins.

”Önskan om att döda poliser”

Enligt tidningen Le Parisien uttryckte Cheurfi redan i början av 2000-talet ”en önskan om att döda poliser”. Han ska 2001 ha försökt mörda tre män, varav två var poliser . Först dömdes han till 20 års fängelse, men straffet reducerades 2005 till 15 år, enligt Le Parisien.

