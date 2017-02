Här slår snöovädret till mot New York

Dagen innan bjöd på vårsol och 16 grader varmt.

Men på torsdagen överraskades New York-borna av ett ymnigt snöfall.

– Över 2000 flighter är inställda från de tre flygplatserna. Bilar körde fast överallt och folk stod och skottade, säger svenske Oscar Segerström till Aftonbladet.



















Skolorna hölls stängda och många jobbade hemifrån när drygt 30 centimeter snö damp ner på New York och USA:s östkust under natten till torsdag, rapporterar The New York Times .

– Och det har snöat hela förmiddagen egentligen. Det slutade snöa för typ en timme sedan, säger Oscar Segerström till Aftonbladet vid femtiden på eftermiddagen, lokal tid.

Snöfallet orsakar ett ovanligt lugn på Manhattan. Men trots att det är svårt att ta sig fram har invånarna inte stängt in sig helt i väntan på väderomslag.

– Det känns som att New York-borna kavlar upp ärmarna och tar i. Hemma i Sverige väntar man ju på att plogbilen kommer, men här står folk nästan på varje trottoar och skottar för hand. Vi såg förbipasserande som hjälpte till och knuffade på en polisbil som skulle ut på gatan. Folk är hjälpsamma, liksom, säger Oscar Segerström.

På flygplatserna Newark, La Guardia och John F. Kennedy har 1649 flighter ställts in. Med andra amerikanska flygplatser som drabbats av vädret når siffran över 2800, rapporterar NBC News .

– Det snöade liksom från alla håll. Man kunde inte ställa sig i lä någonstans. Det föll tät och tung blötsnö som la sig i drivor, säger Oscar Segerström till Aftonbladet.