Flera trafikolyckor i landet under onsdagsmorgonen

Under onsdagsmorgonen råder klass 1-varning för snöfall i större delen av landet.

I samband med det har flera olyckor inrapporterats.

Bland annat ligger en dragbil med släp i diket på E4 och en felvänd personbil står just nu mitt i vägbanan på E4 söder om Ödeshög.

En lastbil som fastnat i en backe blockerar även hela vägbanan på E45 utanför Mellerud.

Singelolycka E4 Vagnhärad Foto: Pontus Stenberg

SMHI har utfärdat klass 1-varningar för för snöfall i Jönköping, Bohuslän , Göteborg, Sjuhäradsbygden, Inre Dalsland, Örebro, Södermanland, Västmanland, Värmland och Dalarna, Västernorrland och Västerbotten.

Flera centimeter blöt snö väntas då falla i de områden där SMHI varnar.

I Dalarna, Örebro och Värmland kan det bli upp till 15 centimeter. I samband med detta väntas även regn på flera ställen, vilket gör att risken för halka ökar.

I Skåne och Halland är det klass 1 varning för mycket hårda vindbyar

Flera olyckor

Under onsdagsmorgonen har flera olyckor inrapporterats.

Klockan 05.44 skedde en trafikolycka på E4 södergående vid Gränna.

En dragbil med släp hade då kört i diket och hamnat på sidan. Chauffören ska vara oskadd men olyckan ska ha stor påverkan på trafiken som väntas flyta på som vanligt tidigast vid klockan 11.

Klockan 06.00 larmade SOS om en trafikolycka på E4 södergående, cirka 1 km söder om Ödeshög. En personbil hade då kört in i mitträcket och ställt sig på fel håll mitt i vägbanan. Det ska vara mycket halt på platsen.

Vid 06.70-tiden stängdes E45 delvis av utanför Mellerud, sedan en lastbil fastnat i en backen. Lastbilen har vikt sig och blockar hela vägbanan.

Under morgonen har även flera trafikolyckor inträffat i Östergötland där Trafikverket nu varnar för våta vägar med minusgrader i vägytorna.

”Håll avstånd och ta det lugnt”

Enligt Trafikverkets pressjour är det framförallt i Bohuslän som det just nu är besvärligt med snöfall och en del mindre olyckor.

Även i Jönköpings län har det varit problem med snömodd och i Kalmar län är dte just nu stark vind och temperatur på nollan vilket ökar risken för halka. I södra Sverige kommer snöfallet att fortsätta under dagen medan det i just nu är relativt lugnt.

– Vi rekommenderar att man tar det lugnt i trafiken och håller ner hastigheterna ned och är uppmärksammad på att det är halt och att väderförhållandena kan skifta ganska fort, säger Thomas Pihl vid Trafikverkets pressjour och fortsätter:

– Det behöver inte vara lugnt bara för att det ser lugnt ut. viktigt är även att hålla avstånd till framförvarande bil så man slipper hastiga inbromsningar.