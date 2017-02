Meteorologen: Varning för halka på flera håll

Efter snökaos – nu kommer ishalkan

Under onsdagen rådde klass 1-varning för snöfall i större delen av landet – och olycksrapporterna har duggat tätt.

I Stockholms län rapporterades totalt 42 trafikolyckor in mellan klockan 06 och 12.

– Vi rekommenderar att man tar det lugnt i trafiken och håller ner hastigheterna, säger Thomas Pihl vid Trafikverkets pressjour.

Fullsatt buss i olycka i södra Stockholm Foto: P-O Sännås

Singelolycka E4 Vagnhärad Foto: Pontus Stenberg

Under onsdagen utfärdade SMHI en klass 1-varningar för snöfall i Jönköping, Bohuslän , Göteborg, inre Dalsland, Örebro, Södermanland, Västmanland, Värmland, Dalarna, Västernorrland och Västerbotten.

Flera centimeter blötsnö föll på flera håll och i trakterna kring Borlänge hade det runt lunchtid kommit omkring sju centimeter.

Samtidigt väntas även regn, vilket gör att risken för halka ökar.

– Vi rekommenderar att man tar det lugnt i trafiken och håller ner hastigheterna och är uppmärksammad på att det är halt och att väderförhållandena kan skifta ganska fort, säger Thomas Pihl vid Trafikverkets pressjour och fortsätter:

– Det behöver inte vara lugnt bara för att det ser ut så.

Flera olyckor undre onsdagen

Under onsdagsmorgonen inträffade flera olyckor runtom i landet, bland annat i Östergötland, Bohuslän och Jönköping.

I Stockholms län hade 42 trafikolyckor inrapporterats mellan klockan 06 och 12.

– Det är mycket avåkningar som vi inte har möjlighet att åka på. Men jag har inte fått rapporter om allvarliga personskador, säger Eva Nilsson på polisens ledningscentral.

Swedavias pressinformatör Åsa Öhman meddelade kring lunchtid att omkring ett 15-tal avgångar hade påverkats av snöovädret.

– Vi har en del förseningar på Arlanda. Det är en del flighter som kommit in sent och därför ligger vi back. Sen behöver banorna röjas med. Just nu är vissa flighter försenade uppemot en timme men vi jobbar på detta.

Snö ersätts av regn

Enligt Christoffer Hallgren, meteorolog på vädertjänsten Foreca, kommer det nederbördsområdet som dragit in över Götaland, Svealand och södra Norrland att fortsätta under onsdagen men drar samtidigt alltmer österut.

– Det har varit väldigt kraftigt snöfall i Stockholmsområdet och i Svealand och i södra delarna av Norrland men som drar bort alltmer under kvällen.

Snöfallet kan dock komma att ersättas av regn, vilket kan leda till att det under kvällen och natten kan bli halt på flera håll.

– Det är stor risk för halka i Svealand och Götaland från onsdagskvällen och in under torsdagsmorgonen. Tidigare var det snöhalka som ställde till det men under eftermiddagen och kvällen sjunker temperaturen vilket gör att det blir risk för ishalka.

Varning för svartis

Christoffer Hallgren varnar även för att det finns risk för svartis.

– Det skulle jag räkna med då det är svårt att bekämpa den typen av halka. Det är framförallt i Svealand och södra delarna av Götaland som det är störst risk. Skåne, Blekinge, Öland och Gotland ser ut att klara sig med plusgrader under natten. I norra Norrland är dte inget regn att tala om utan där får man i stället se upp för snöhalka.

Och efter regn kommer det ju som beryktat också oftast sol.

– Imorgon blir det en ganska solig och fin dag med lite kallare luft då det är precis att det når upp till några enstaka plusgrad i Svealand och omkring 2–5 plusgrader i Götaland. Dessutom blir det betydligt lugnare vindar jämfört med i dag.

Sol under fredagen

Dock väntas ett nytt snöområde dra in redan under torsdagseftermiddagen i landets södra delar.

– Men det försvinner ganska snabbt igen och under fredag förmiddag ska det bli soligt igen.

I de östra delarna av av Norrland samt kring kustlandet kommer dock större mängder snö att falla fram till lördag enligt Christoffer Hallgren.

– Det kommer totalt sett bli stora mängder. Mellersta och norra Norrland kan få mellan 10 och 15 centimeter inom de närmsta 24 timmarna och lokalt kan det bli uppemot 20–30 centimeter.