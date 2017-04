Ensamvargen – den nya terroristen

















1 / 7

Ensamvargar är den nye terroristen.

De agerar på egen hand, vill döda så många som möjligt och är inte intresserade av att förhandla.

Därför är de så svåra att stoppa.

Motivet bakom lastbilsattacken i Stockholm den 7 april är oklart. Men polisen utreder det som en terroristattack – och den har mycket gemensamt med tidigare attacker i Europa. Terrorsekten IS har i sin tidskrift Rumiyah uppmanat sina sympatisörer att använda just lastbilar för terrorattacker, vilket skett i bland annat London, Nice och Berlin. Den misstänkte 39-åringen har på nätet uttryckt sympatier för terrorsekten IS.

Vi vet inte speciellt mycket mer om den 39-åring som är misstänkt för dådet, men helt klart är att attacken följer en tydlig ”trend” inom dagens terrorism: ensamvargen.

Gemensamt för ensamvargen, eller ”lone wolf/actor”, som terrorforskare kallar det, är:

Gärningsmannen agerar på egen hand

Han, för det är oftast en han, vill döda så många som möjligt

Han har ofta ingen ambition av att överleva och går därför inte att förhandla med

Han har radikaliserats hemma, oftast via internet, och anser att han agerar på uppdrag av en radikal grupp – även om det inte funnits någon kontakt med gruppen.

Politik eller religion är sällan den enda drivande faktorn (till skillnad från terrorister som deltar i mer organiserad form). Ofta är även psykisk ohälsa eller en känsla av kränkning den utlösande faktorn.

– Ensamvargar är typiskt sett mycket svårare att upptäcka i förväg än personer som försöker organisera någonting tillsammans, sa Hans Brun , terrorforskare vid King’s College i London, nyligen till Aftonbladet.

– Den största risken vi ser är just den enskilde aktören, som har låtit sig inspireras, och kanske radikaliserats, näst intill på egen hand. Vi ser att den risken är större än att vi får ett stort koordinerat attentat med ett flertal agerande liknande i Paris till exempel, säger Mats Sandberg, chef för NCT, till Ekot .

Enligt NCT:s rapport finns det ett fåtal aktörer som troligen både har avsikt och förmåga att utföra ett terrorattentat i Sverige. Bland dessa finns:

Återvändare från strider med våldsfrämjande islamistiska grupper

Personer som inte har rest men som inspirerats av islamistisk propaganda.

En tes som drivs av terrorforskare är att ju mer IS pressas tillbaka i Irak och Syrien, desto större risk för terrordåd i västvärlden. Dels för att IS bytt taktik, dels för att många utlänningar som åkt för att slåss för IS återvänder till Europa.

Detta tycks bekräftas av Global Terrorism Index: år 2014 dog 18 människor i OECD-länder efter IS-anknutna attacker. År 2015 – efter att IS förlorat en stor del av de områden man vunnit under offensiven 2014 – hade den siffran stigit till 313.

LÄS OCKSÅ Så flydde misstänkte terroristen

LÄS OCKSÅ Misstänkt terrorattentat i Stockholm – detta vet vi just nu

LÄS OCKSÅ Terrormisstänkt gömde sig bland tågpendlare