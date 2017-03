Snöstormen Stella slår till mot USA – tusentals flyg ställs in









Tusentals flyg ställs in när USA gör sig redo för snöstormen Stella.

Stella väntas slå mot ett stort område på den amerikanska östkusten – och drabba närmare 100 miljoner människor, enligt CNN.

”Det kommer bli en farlig storm med tungt snöfall och starka vindar”, skriver New Yorks borgmästare Bill de Blasio på Twitter.

I USA förbereder man sig inför snöstormen Stella som väntas slå till mot den amerikanska nordostkusten med full kraft på tisdagen.

Människor som redan befinner sig i regionen varnas – samtidigt som de på väg till området stoppas.

Enligt CNN har fler än 6 500 USA-flighter ställts in på grund av den annalkande stormen. Ett av dem är tisdagens SAS-flyg från Arlanda till New York som skulle ha lyft vid 12.20, svensk tid. SAS ställer in samtliga avgångar från och till Stockholm, Oslo och Köpenhamn.

Halvmeter snö

Skolor i Boston Philadelphia och New York kommer att hållas stängda. Även många myndighetskontor håller stängt, skriver CNN.

En halvmeter snö väntas falla över New York, Massachusetts och eventuellt även Philadelphia.

Bill de Blasio, New Yorks borgmästare, uppmanar invånarna att stanna hemma om de kan.

”Det kommer att bli en farlig storm med tungt snöfall och starka vindar. Vi uppmanar alla New York-bor att undvika onödigt resande”, skriver de Blasio på Twitter.

– Det är en ovanligt snabb och intensiv storm, sa de Blasio under en presskonferens på måndagskvällen.

”Fara för alla fartyg”

Längs kusten kan Stellas stormvindar orsaka översvämningar. Kustbevakningen i Virginia uppger att de starka vindarna kommer göra det svårt att undsätta människor i nöd.

– Det finns en uppenbar fara för alla fartyg i vattnet, säger Rick Wester, hamnkapten i Virginia.

I Connecticut har guvernör Dannel Malloy utfärdad ett reseförbud som träder i kraft vid 05, lokal tid, på tisdagen.

– Var ni än är när solen går upp på tisdagsmorgonen, räkna med att stanna kvar till kvällen, säger Malloy enligt CNN.

Stormen får också politiska följder då det planerade mötet mellan USA:s president Donald Trump och Tysklands förbundskansler Angela Merkel skjuts upp till fredag, uppgav Vita husets pressekreterare Sean Spicer på en presskonferens.