Hittade 176 miljoner i madrassbotten





Cleber Rene Rizerio Rocha, 28, använde sängen till mer än att sova i.

I madrassbotten förvarade han en förmögenhet – drygt 176 miljoner svenska kronor i sedlar.

Pengarna ska komma från en av de mest omfattande bedrägerierna någonsin.

Den 28-årige brasilianaren Cleber Rene Rizerio Rocha förföljdes av myndigheterna till en bostad i Westborough, Massachusetts .

Och han ledde dem inte bara till sitt hem utan till en förmögenhet i kontanter som han gömt i sin madrassbotten, uppger BBC.

Utredarna av Telexfree-härvan hittade över 176 miljoner kronor när de vände upp och ner på 28-åringens säng. Pengarna tros vara en liten del av den summa som bedragarna i den pyramidsspels liknande härvan lurade till sig från människor i hela världen genom företaget Telexfree.

De uppgav att de erbjöd gratis telefonsamtal över nätet och lockade in människor i bluffen genom att erbjuda vinster till dem som köpte in sig i företaget, la upp annonser för företaget på nätet och lockade in andra investerare.

Totalt ska personerna bakom Telexfree-härvan ha kommit över av 8,8 miljarder kronor i vad amerikanska åklagare beskriver som den största bluffen genom tiderna sett till antalet drabbade.

Den brasilianske medborgaren Cleber Rene Rizerio Rocha står nu åtalad för att ha föreberett sig på att föra över miljoner kronor till Brasilien genom att ”tvätta pengarna” i Hongkong.