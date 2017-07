Lyfter goda exempel i stället för undergången

Namn : Johan Kuylenstierna

Ålder : 52

Bor : Stockholm

Yrke : Naturgeograf och VD

Tidigare medverkan i Sommar: Debutant

Skrytkvot ++

Skvallervärde +

Känslostyrka ++

Humornivå ++

Åh-fan-faktor ++++

Första meningen:

"Min mormor fick mig att inse att man måste försöka att vara optimist"

Sista meningen:

"Inspirerad som jag är av en bild tagen av rymdsonden Cassini från Saturnus och av min mormor, född 1886"

3 typiska låtval

Pink Floyd, "Wish You Were Here"

Sofia Jannok, "Snölejoninna"

Kent, "Innan himlen faller ner"