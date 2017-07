Bil brakade rakt in Eva och Kenneths trädgård: ”Jag kokar av ilska”

Bilen körde i 120–150 kilometer i timmen – rakt mot den uteplats där Eva och Kenneth brukar sitta om kvällarna.

Nu är trädgården och ett uthus totalförstörda.

– Jag kör som en biltjuv men den här kvinnan körde som en blådåre, säger Eva Karlström.













Eva Karlström, 66 befann sig som tur var inomhus när en kvinna i 40-årsåldern körde i ilfart rakt in i deras trädgård i Värlebo, Högsby kommun under söndagkvällen. Hennes sambo Kenneth Hallberg var precis på väg in i huset.

– Hon körde efter en 70-väg och höll 120 till 150 kilometer i timmen – om inte mer. Hon nöp ena hörnet på en fastighet plus betongfundament. Jag kör som en biltjuv men den här kvinnan körde som en blådåre, säger Eva Karlström.

I vanliga fall sitter de ofta på sittplatsen i trädgården om kvällarna och njuter av sommaren. Nu är sittplatsen totalförstörd.

– Hade vi suttit där så hade någon av oss strykit med. Vi har haft änglalycka. Jag kokade av ilska när jag såg vad som hänt.

Enligt polisens presstalesperson har kvinnan förts till sjukhus med ambulans. Ingen brottsrubricering finns ännu.

– Föraren är förd med ambulans till sjukhus men jag har inga uppgifter om skadeläget. Hon är inte gripen. Bilen kommer att bärgas från platsen, säger Anna Göransson på polisens regionledningscentral.

Har jobbat i trädgården hela sommaren

Eva Karlström är botaniker och har under sommaren grävt och påtat i trädgården för att få den precis som hon vill ha den. Bland annat har hon införskaffat en persisk ros.

– En unik liten sak – jag får titta på hur förstörd den är. Just nu går jag bara och kokar och kollar på vad som har förstörts – det är ruggigt mycket.