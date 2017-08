Trumps sving mot senatorn: ”Ta en lång härlig semester i Vietnam”

Han uppger själv att han inte har tagit ledigt från presidentämbetet under vistelsen på golfklubben i New Jersey medan Vita Husets renoveras.

Trots det har Donald Trump synts flera gånger med golfklubba i handen och svingade snabbt mot senatorn Richard Blumenthal när denne intervjuades av CNN angående Rysslandsutredningen.

”Han borde ta en lång härlig semester i Vietnam, så att han åtminstone kan säga att han varit där”, twittrar Trump.





Den särskilda åklagaren och tidigare FBI-chefen Robert Muellers utredning om Rysslands inblandning i presidentvalet 2016 till Trumps fördel pågår för fullt. I fredags fick utredningen mer bränsle när Mueller utsåg en åtalsjury och därmed ökar möjligheten att kalla in vittnen och kräva in dokument.

Samtidigt har nya amerikanska sanktioner mot Ryssland skapat reaktioner i Kreml där premiärminister Dmitrij Medvedev kallar agerandet för ”lika med ett fullskaligt handelskrig”.

President Trump har en sjutton dagar lång respit från Vita Huset och befinner sig på ”working vacation” i Bedminster, New Jersey, medan presidentbyggnaden genomgår omfattande renoveringar. Bland annat ska ventilationen och uppvärmningen moderniseras, mattor läggas in och det ska målas om.

Donald Trump kommer dock inte ta paus från möten och samtal har han själv meddelat på Twitter. Trots det har filmer på presidenten när han golfar hittat ut på sociala medier, skriver bland andra The Independent.

Kritiker har anmärkt på att Donald Trump, innan han valdes till president, vid flera tillfällen förebrått Barack Obama för att han har åkt på semester.

I oktober 2014 twittrade Donald Trump: ”Vi betalar för Obamas resor så han kan samla in miljoner till Demokraternas lögner. Det är golf vi betalar för”.

Den officiella agendan visar dock inte särskilt många möten inbokade under den period Trump befinner sig på golfklubben i New Jersey.

Enligt Washington Post har den republikanska presidenten tagit 53 semesterdagar sedan han tillträdde, jämfört med Obamas 15, sett till samma antal dagar de innehaft jobbet.

Live-kommenterade tv-programmet

Trots att Trump meddelat att han arbetar kunde han bara minuter efter att den demokratiska senatorn Richard Blumentahl medverkat i CNN:s program ”New Day” kommentera politikerns uttalanden på Twitter. I april i år kommenterade Trump att ”han inte tittar på CNN längre”.

Blumenthal intervjuades av tv-kanalen med anledning av den pågående Rysslandsutredningen, ledd av Robert Mueller.

– Vi kan inte underskatta Rysslandsattacken. Den var målmedveten och obeveklig, involverade propaganda och hackning av våra rösträkningsmaskiner, eller åtminstone försök till det, potentiell maskopi med Trumpkampanjen och förhindrandet av rättvisa. Den här utredningen måste fortsätta, sa Richard Blumenthal i programmet.

Trump: ”Grät som en bebis och bad om förlåtelse som ett barn”

Minuter efteråt kom den amerikanska presidentens reaktion på sociala medier. ”Aldrig någonsin i den amerikanska historien har någon ljugit och lurat väljarna som senator Richard Blumenthal. Han berättade historier om sina strider och erövningar i Vietnam, hur modig han var och allt var lögn. Han grät som en bebis och bad om förlåtelse som ett barn. Nu pekar han på maskopi?”, twittrar presidenten.

...conquests, how brave he was, and it was all a lie. He cried like a baby and begged for forgiveness like a child. Now he judges collusion?

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 7 augusti 2017

Piken anspelar på det faktum att Richard Blumenthal 2010 avslöjades för att kraftigt ha överdrivit sina militära bedrifter. Trots att senatorn pratat om att han tjänstgjort i Vietnam, avslöjade New York Times då att han aldrig satt sin fot i landet.

Senatorn: ”Det är mobbning”

Motattacken väntande inte på sig och Richard Blumenthal anklagar på sin egen Twitter presidenten för att vara en mobbare:

”Herr president, ditt mobbande har inte fungerat förut och kommer inte göra det nu. Ingen står över lagen”

”Det här handlar inte om mig – det handlar om den särskilda utredningens självständighet och integritet”, fortsätter Blumenthal.

Mr. President: Your bullying hasn't worked before and it won't work now. No one is above the law.

— Richard Blumenthal (@SenBlumenthal) August 7, 2017

Talet om mobbning stoppade dock inte presidenten från ytterligare en till sving mot Blumenthals militära överdrifter. ”Jag tycker han borde ta en lång härlig semester i Vietnam, där han ljög om sin tjänstgöring, så att han åtminstone kan säga att han varit där”, twittrar Trump.

I think Senator Blumenthal should take a nice long vacation in Vietnam, where he lied about his service, so he can at least say he was there

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 7, 2017