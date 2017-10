Kemipriset går till trio – har revolutionerat biokemin

▪ Jacques Dubochet, född 1942 i Aigle, Schweiz. Fil.dr 1973 vid Université de Genève och Universität Basel, Schweiz. Honorary Professor of Biophysics vid Université de Lausanne, Schweiz.



▪ Joachim Frank, född 1940 i Siegen, Tyskland. Fil.dr 1970 vid Technische Universität München, Tyskland. Professor vid Biochemistry and Molecular Biophysics and of Biological Sciences vid Columbia University,

New York, USA.

▪ Richard Henderson, född 1945 i Edinburgh, Skottland. Fil.dr 1969 vid Cambridge University, Storbritannien. Programme Leader vid MRC Laboratory of Molecular Biology, Cambridge, Storbritannien.