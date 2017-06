Londonpolisen: 12 gripna i antiterrorräder

LONDON/STOCKHOLM. När poliserna mötte de tre terroristerna öppnade de omedelbart eld – och sköt dem till döds.

– Jag är inte förvånad över det avsevärda antal skott som avlossades mot de förmodade självmordsbombarna, säger polischefen Mark Rowley.

I dag har Scotland Yard fortsatt arbetet med gripanden och tillslag mot flera misstänkta adresser i utredningen kring de tre terroristerna.

Foto: GABRIELE SCIOTTO/AFP

Vid 14-tiden i dag kastade polisen in chockgranater i en lägenhet på Barking Roast i East Ham.

När Aftonbladet kom till platsen var ett bostadshus och butiker under den aktuella lägenheten avspärrade. Flera poliser bevakade stället. Ett vittne berättade att minst tre polisbilar kom till platsen och att poliser med dragna vapen tog sig in i huset.

– En man försökte fly genom fönstret, men det fanns redan poliser där inne som drog in honom. Sedan kom de ut med honom. Efter cirka tio minuter kom de ut med en annan kille som också greps, säger Malik Rouf, 30, som blev vittne till gripandet.

Högg ihjäl flera personer

På söndagseftermiddagen gick Scotland Yard ut med nya detaljer om den pågående polisinsatsen - men också ingripandet som satte stopp för de tre terroristerna.

– Fordonet körde upp på trottoaren och kolliderade med fotgängare innan det övergavs. Då fortsatte förövarna, beväpnade med knivar, in på Borough Market och högg ihjäl flera personer, säger Mark Rowley.

Polischefen uppger att gärningsmännen till slut kunde stoppas av totalt åtta poliser som öppnade eld mot de tre terroristerna som alla dog. Totalt avlossades 50 skott.

– Jag är inte förvånad att polismännen avlossade en ansenlig mäng skott då de stod inför tre män som av allt att döma var självmordsbombare, säger Mark Rowley som berömmer polisernas mod.

I samband med eldstriden träffades en person ur allmänheten av en förlupen kula. Enligt The Guardian träffades personen i huvudet med trots det ska skadorna inte vara kritiska, uppger polisen.

”Extremt allvarliga skador”

Av personerna som terroristerna gav sig på dog sju personer, enligt polisen. 36 personer vårdas på sjukhus.

– Somliga av dem har extremt allvarliga skador. 21 personer befinner sig i ett kritiskt tillstånd, säger Mark Rowley.

Samtidigt arbetar Londonpolisen för högtryck på olika håll i London med olika utredningsåtgärder.

Under söndagen stod det klart att det inte ska ha varit fler än tre personer delaktiga i själva attacken. Men polisen misstänker att det kan finnas flera medhjälpare kvar på fri fot. Totalt har 12 personer gripits i olika tillslag.

– Vi arbetar med att förstå mer om dem, deras kontakter, och om de var assisterade eller understödda av någon annan, säger Mark Rowley.

”Kämpade emot”

Mycket av dagens polisarbete har koncentrerats till bostadsområdet Barking i östra London där fyra personer greps vid 7-tiden i morse. Tungt beväpnade poliser slog till mot en bostad där det bor en barnfamilj. Pappan i familjen greps tillsammans med tre andra män, enligt grannar i området.

– Vi sov med öppet fönster och vaknade vid 7-tiden av att någon skrek: Get down! Get down!, berättar ett par som bor i samma hus.

Tre av männen trycktes ner på marken av polisen, togs in i byggnaden och fördes sedan iväg i polisbilar.

– En av de tre som låg på marken kämpade emot, de använde polisen elpistol mot honom, säger grannen.