Mjölk ökar risken för förtida död, enligt forskare

FAKTA

▪ Mjölk ökar risken för förtida död.

▪ Frukt och grönsaker minskar risken.

▪ Risken är högre för kvinnor.

▪ Risken för förtida död var nästan tre gånger högre för de kvinnor som drack mest mjölk - tre glas eller mer per dag - och åt minst frukt och grönt - en portion eller mindre, än jämförelsegruppen (se nedan).

▪ Lägst risk för förtida död hade de som drack minst mjölk - ett glas eller mindre per dag - och åt mest frukt och grönt - fem portioner eller mer per dag.

▪ Ett glas mjölk är två deciliter.

Källa: Liisa Byberg, docent i medicinsk epidemiologi vid Uppsala universitet. "Milk, fruit and vegetable, and total antioxidant intakes in relation to mortality rates"; American Journal of Epidemiology 10 februari 2017.