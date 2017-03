26 personer sjuka efter ehec-utbrott i nötkött

26 personer har drabbats av en ehec-infektion.

Samtliga som insjuknat har fått i sig bakterien genom nötfärs.

– All smittad köttfärs kommer från samma slakteri, säger Mats Lindblad som är smittskyddssamordnare på Livsmedelsverket.

Ehec är en tarmbakterie som finns bland annat hos nötkreatur, men kan även förekomma hos får och getter. Den är smittsam mellan människor och djur men även mellan människor. Ehec-bakterien kan förekomma i människor naturligt utan att leda till en sjukdom. Det är när man får i sig den i en större dos som den kan bli hälsoskadlig.

Djuren själva blir inte sjuka av att bära bakterien.

– Människor däremot kan drabbas av kraftig magsjuka, blodig diarré och i värsta fall kan man få njurskador som skulle kunna vara livshotande. Så det är farligare än salmonella, säger Mats Lindblad.

Kommer från samma slakteri

Det första larmet om insjuknade personer kom i oktober. Sammanlagt har 26 personer blivit sjuka till följd av att ha ätit smittat nötkött. Under februari drabbades sex personer i tre olika delar av landet.

– Ingen har dött till följd av sjukdomen, men det är fortfarande allvarligt. Vi har kunnat lokalisera all smittad köttfärs till ett slakteri, som troligtvis har slarvat med hygienen. Det berörda slakteriet har fått se över sina rutiner. All slakt ska ju ske under väldigt hygieniska former, säger Mats Lindbom.

Hade bakterierna på pälsen

Djuren som slaktats, hade troligtvis bakterien i sina tarmar och på pälsen. Dessa delar måste enligt Mats Lindbom ha kommit i kontakt med köttet under slakten.

– De partier kött som är smittade har dragits tillbaka nu, så vi på Livsmedelsverket är inte särskilt oroliga att fler människor ska drabbas av ehec-bakterien.