Polisens specialgrupp jagar sexköpare i Almedalen

Spanare från polisens prostitutionsgrupp planerar en insats under Almedalsveckan på Gotland.

Enligt Aftonbladets källor har polisen fått in underrättelseuppgifter om omfattande sexhandel under politikerveckan.

– Vi kommer att vara på plats på Gotland och i Almedalen, säger Elin Hernstedt, gruppchef på Prostitutionsgruppen i Polisregion Stockholm.











Fem spanare från polisens prostitutionsgrupp, som tillhör sektionen mot internationell grov organiserad brottslighet, anländer på söndag till Gotland .

Poliserna, som kommer att agera dolt under politikerveckan, har till uppgift att gripa och se till att sexköpare lagförs.

– Vi kommer att vara på plats på Gotland och i Almedalen och bedriva en offensiv ingripandespaning. Där det finns mycket folk finns det en större efterfrågan och risk för sexköp, säger gruppchefen Elin Hernstedt som också är på plats på Gotland.

”Utbredd sexhandel”

Enligt Aftonbladets källor har polisen fått in kriminalunderrättelser om att sexhandeln under Almedalsveckan kommer att vara utbredd. Dessutom har polisen under tidigare år fått tydliga indikationer på att det pågår sexhandel under politikerveckan, enligt Aftonbladets källor, vilket ska ha bidragit till beslutet att skicka spanare till Gotland för första gången.

– Det kan jag varken bekräfta eller dementera. Men generellt kan jag säga att vi jobbar på ett brett sätt. Vi har en underrättelsesektion i region Stockholm som arbetar med att plocka fram underrättelser åt oss, säger Elin Hernstedt.

Hon uppger att spanarinsatsen på Gotland inte är en del av polisens Almedalskommendering. I stället kommer man att agera självständigt och tillsammans med lokal polis på Gotland.

”Finns alltid en risk”

Utöver att bedriva spaning under dygnets alla timmar kommer prostitutionsgruppen att undersöka om prostituerade rest till Gotland under Almedalsveckan genom att granska nätannonsering på eskortsajter.

– Det är det vi måste undersöka. Och oavsett så är kvinnor som är i prostitution på Gotland inte mindre utsatta än de kvinnor som är i prostitution på fastlandet, säger Elin Hernstedt.

– Om man reser till Gotland så ska man veta att det alltid finns en risk. Vi är på plats och kommer att rapportera eventuella brott. I det stora perspektivet är det här arbetet en följd av rikspolischefens beslut att förstärka förmågan mot människohandeln.