Misstänkte terroristens mamma: Min son låg på golvet och skrek

En 26-åring greps i går i skånska Örkelljunga och misstänks för delaktighet i terroristattentatet på Drottninggatan i Stockholm.

Mannens mamma säger att de båda är från Tjetjenien. Nu berättar hon om gripandet och om sin son.

– Poliser med automatvapen rusade in här. Min son låg på golvet och höll händerna över huvudet. Han var vettskrämd och skrek ”Vad händer? Vad händer? Jag har inte gjort något”, säger kvinnan till Aftonbladet.













1 / 7

Vet du mer? Hör av dig till Aftonbladet!

Det var i går eftermiddag som polisens insatsstyrka slog till mot ett hus i skånska Örkelljunga där Migrationsverket har ett lägenhetsboende.

En 26-årig man greps av tungt beväpnad polis mitt i villaidyllen. Mannen misstänks för delaktighet i terroristattentatet på Drottninggatan i Stockholm.

26-åringens mamma var på plats när insatsstyrkan tog sig in i huset. Hon är förvånad och chockad över att hennes son fördes bort av poliserna.

– Det är ett misstag. Det är ett misstag, säger hon till Aftonbladet.

Den 50-åriga kvinnan gråter när hon berättar om hur sonen greps på söndagseftermiddagen. Hon upprepar flera gånger att det måste var ett misstag. Hon säger att sonen alltid är hemma i huset i Örkelljunga. Och att han är väldigt snäll.

– Han är lite som ett barn i personligheten. Nästan lite naiv.

Hon befann sig i vardagsrummet och sonen i hallen när polisen stormade in under söndagen.

– Jag blev vettskrämd. De hade stora vapen och en hund. Min son låg på golvet och försökte skydda sig för hunden med händerna. Han skrek och grät, säger hon.

Själv trodde hon att det var polis från Tjetjenien som kom för att ta hennes son.

– Jag trodde aldrig att svensk polis kunde göra så här. Det var precis som i Tjetjenien.

Mamman berättar att hon arbetade som jurist i Tjetjenien och att hennes son är mekaniker.

Hon tror att allt är ett stort misstag. Sonen ska aldrig uttryckt någon sympati för IS, enligt mamman.

– Han ogillar IS. Men vem som helst kan ju gå in på sajter och läsa om IS. Alla kollar ju på Facebook och liknande, säger hon.

Dagen och tidpunkten när terrorattentatet skedde i Stockholm ska hon och sonen ha varit hemma tillsammans i lägenheten i Örkelljunga.

– Han var här med mig. Han satt bredvid mig och vi följde nyhetsutvecklingen tillsammans. Han är som ett barn, han är alltid vid min sida. Vi gör det mesta ihop som att gå och handla och gå på promenader.

Hon och sonen har pratat om terrorattentatet i Stockholm. Hon är säker på att sonen är oskyldig och fördömer det som skett.

– Ingen människa kan ju gilla det som hände. Vi är själva flyktingar. Vi har själva flytt från förtryck, från Kadyrov. Självklart fördömer vi det som skedde.

Mamman får titta på bilden av den misstänkte terroristen Rakhmat Akilov . Hon säger att hon aldrig sett honom i verkligheten. Bara i nyhetsflödet på Facebook.

– Min son umgås inte med några från Uzbekistan. Vi är från Tjetjenien.

Hennes största oro är nu att sonen kommer bli utvisad från Sverige.

– Då dödar de honom. Tjetjenien är en diktatur.

LÄS OCKSÅ Terrordådet i Stockholm – detta vet vi just nu

LÄS OCKSÅ Uppgifter: Akilov utförde dådet på order av IS

LÄS OCKSÅ Leif GW Persson kritisk mot polisen för terrorutredningen