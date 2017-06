Hjälteinsatsen på puben – kvinna höll igen dörren för terroristerna

Under åtta minuter försökte tre män orsaka maximal skada vid London Bridge, genom att köra in i en folkmassa och hugga med knivar.

En kvinna barrikaderade en dörr med sin kropp och kan ha räddat 20 personer, skriver The Telegraph.

Skadade på sjukhuset har berättat om poliser, ambulanspersonal och vanliga människor som sprang mot faran.

– Jag hyllar alla som kom till hjälp för dem i nöd. Och jag är är säker på att de räddade liv, säger polischefen Cressida Dick.

Många tog skydd inne på restauranger och pubar på lördagkvällen när tre gärningsmän attackerade människor med knivar, efter att först ha kört in i folkmassan med en bil i närheten av London Bridge.

Flera människor dödades och ett 50-tal skadades under de åtta minuter som gick innan gärningsmännen sköts ihjäl av polis.

Höll igen dörren – räddade 20

En taxichaufför hämtade upp ett par från restaurangen Black and Blue. De hade barrikaderat sig på restaurangen och en av dem höll emot dörren med sin egen kropp när gärningsmännen försökte ta sig in, skriver The Telegraph.

– Kvinnan förstod att det var dåliga människor som försökte bryta sig in. Hon lyckades hålla emot dörren under några sekunder, innan de övermannade henne, säger taxichauffören Aksha Patel.

– Folk lyckades fly genom bakdörren, så hon räddade kanske 20 människors liv, säger taxichauffören Aksha Patel till Sky News, skriver The Telegraph.

Time skriver om flera London-bor som försökt kämpa tillbaka flaskor, glas och stolar. Bland annat Gerard Volws, 47, som tidigare intervjuats av Aftonbladet.

– Jag såg en man knivhuggas och trodde först inte att det var sant. Men hans kompis skrek: ”han har blivit knivhuggen”. Sen gick de till attack mot en kvinna och jag skulle vilja ingripa men det var omöjligt. Jag mot tre killar med knivar. Sedan fortsatte de med killen bredvid henne, säger Gerard Vowls.

– Jag är i chock, jag vill bara veta att den flickan är vid liv.

”De räddade liv”

På en presskonferens på söndag förmiddag gick polischefen i London, Cressida Dick, ut och hyllade människor för deras mod när terrorattacken pågick.

Polischefen berättade att hon tidigare på morgonen besökt ett av sjukhusen där skadade vårdas efter attacken, där hon fått höra ”häpnadsväckande” historier om personer som satt sitt liv på spel för att rädda andra.

– Många, många människor riskerade sin egen säkerhet för att hjälpa andra och för att behandla de svårt skadade, och för att konfrontera gärningsmännen. Jag hyllar alla som kom till hjälp för dem i nöd, under den här hemska attacken. Och jag är är säker på att de räddade liv, säger Cressida Dick, chef för Londonpolisen.

– Mina tankar är hos till alla drabbade, skadade och familjen till de oskyldiga som dog när de var ute och njöt av en lördagskväll i vår huvudstad, säger Cressida Dick, chef för polisen i London.

