”Nyberg lämnar de djupa analyserna”

Ålder: 41

Yrke: Internetforskare

Bor: Umeå

Tidigare medverkan i ­Sommar: Debutant

✓ Snabbguide:

Skrytkvot: ++

Skvallervärde: ++

Känslostyrka: ++

Humornivå: +

Åh fan-faktor: +

✓ Första meningen:

”Här sitter jag i radiohuset i Umeå i en färgstark klänning.”

✓ Sista meningen:

”Mormor, vart du än är: Jag vet att du lyssnar, släpp rollatorn, nu dansar vi”

✓ 3 typiska låtval:

The Cardigans – My Favourite Game

Robyn – Dancing On My Own

Kent – Utan Dina Andetag