Förre ministern Nils G Åsling död

Foto: Bertil Ericson Förre industriministern och riksdagsledamoten Nils G Åsling (C) har avlidit.

Den förre Centerpolitikern och ministern Nils G Åsling har avlidit, 89 år gammal.

– Han somnade in stilla i morse, säger sonen och riksdagsledamoten Per Åsling (C) till ÖP .

Nils G Åsling var ordförande i riksdagens finansutskott 1974–76, därefter industriminister i Thorbjörn Fälldins regeringar 1976–1978 och 1979–1982. Under den perioden hade han huvudansvaret för en omfattande omstrukturering av basnäringarna.

Åren 1963–69 arbetade Nils G Åsling som informationschef i Norrlands skogsägares Cellulosa AB (NCB) och hade åren 1983–92 ordförandeposten i Sveriges Föreningsbank.