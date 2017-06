Bin Salman blir kronprins - vinner saudiska kungafajten

I ett plötsligt drag kungjordes i går att 31-åringen Mohammed bin Salman blir ny kronprins i Saudiarabien.

Utnämningen innebär att en lång maktkamp mellan två mäktiga kusiner är över.

Och att det oljerika arablandets nästa kung blir en ung, stridslysten modeikon.

Foto: Hasan Jamali / AP TT NYHETSBYR N

Mohammed bin Salman var ett relativt okänt namn innan dess att den nuvarande kungen, Salman bin Abdulaziz al-Saud, utnämndes i januari 2015, efter att kung Abdullah dött i lungcancer.

Numera kallas han sällan hela sitt namn, den 31-årige kungligheten går kort och gott under smeknamnet ”MBS”.

När pappan blev kung över den sunnimuslimska monarkin 2015 fick Mohammed bin Salman titeln biträdande kronprins, och en slags försvarsministerroll i faderns regering.

Den äldre 57-årige kusinen Mohammed bin Nayef (som i bland kallas MBN) utsågs till kronprins och inrikesminister, eftersom hans far, prins Nayef, skulle ha varit kung Abdullahs tronföljare om han inte hade dött 2012 .

Därmed var det Mohammed bin Nayef som enligt traditionen skulle bli kung Salmans efterträdare.

Båda utnämningarna visade på den försiktiga balansgången mellan de olika al-Saudfamiljerna.

Men stökigare skulle det bli.

Maktfajten mellan kusinerna har i bland beskrivits som ett klassiskt elisabetanskt Shakespeare-drama med alla ingredienser: allianser, hovfolk och en kung Salman som vid 81-års ålder ryktas lida av demens och snart kan behöva ersättas.

Nattugglan mot den unge reformisten

De två kronprinsarna kunde inte vara mer olika.

Mohammed bin Nayef har sakta men säkert gjort karriär som landets antiterror-chef i kampen mot terrorgruppen al-Qaida och blivit omåttligt populär bland både kungligheter inom landet och allierade inom USA:s underrättelsemyndighet CIA. Han har länge arbetat i bakgrunden under ett växande ansvar och kallas ibland skämtsamt för ”the Prince of Darkness”, alltså ”mörkrets prins”, just för sin undanskymda roll. Smeknamnet kommer också från MBN:s ljusskygga beteende: han är en nattuggla även privat, sägs det.

– Han är helt uppenbart väldigt smart och ambitiös och fokuserar på vad som måste göras. Jag skulle definitivt beskriva honom som en ”doer” (en verkställare), säger en västerländsk diplomat till tv-kanalen NBC News .

Den unge Mohammed bin Salman däremot tog plats i den saudiska regeringen med ett rejält självförtroende. Han inledde efter två månader det kostsamma och brutala bombkriget mot Jemen som fortfarande pågår. Han har lanserat en vision för hur landet ska slippa oljeberoendet, ställa om till miljövänligare energi, och växa ekonomiskt fram till 2030. Han har också fått ökat ansvar för anti-terrorfrågor och att samla militära allierade, två frågor som inkräktar på MBN:s specialområde.

Dessutom fick han ta över ansvaret för kung Salmans kungliga råd, och blev på så vis kungens närmaste man.

Foto: Alexei Druzhinin / AP TT NYHETSBYR N

Foto: NICHOLAS KAMM / AFP

Mohammed bin Salman har också visat sig populär hos unga saudier genom att utmana flera konservativa traditioner.

Han har talat positivt om den ökade andelen kvinnor som arbetar i Saudiarabien sedan kravet på manliga förmyndare försvunnit för arbete, och uppmanat till användandet av sociala medier.

– Han talar de ungas språk. Landet har alltför länge sett saker ur den äldre generationens synfält, och vi måste se till de som bär facklan för nästa generation, säger Hoda al-Helaissi, medlem av kungens rådgivande Shuraråd om den unge bin Salman till New York Times .

Fällt makthavare via sociala medier

Miljoner av landets mycket unga befolkning (omkring 70 procent av de 32 miljoner invånarna beräknas vara under 30) är i dag regelbundna sociala medie-användare. Makthavare har flera gånger fällts via regelrätta folkstormar efter att ha klantat sig eller hängts ut på Twitter, Facebook eller Instagram.

Den omdebatterade och kritiska frågan om körförbud för kvinnor som råder i landet har av bin Salman dessutom analyserats på ett för Saudiarabien nytt vis:

– Kvinnor som kör bil är inte en religiös fråga så mycket som en samhällsfråga och en fråga om acceptans, sa han i saudisk tv 2016 och stack därmed ut som ovanligt reformvänlig jämfört med de makthavare som i alla år sagt att kvinnliga bilförare skulle strida mot landets strikta wahabitiska islamiska lagar.

Dessutom beter sig bin Salman som en rik västerlänning. Han skakar om det saudiska kungahuset när han plötsligt köper lyxyachter från ryska vodkamagnater på semestern i Frankrike, som han gjorde 2015.

”En popidol”

Till och med bin Salmans sätt att bära sin traditionella klädsel och ansa sitt skägg har vid tillfällen blivit föremål för diskussioner - och förändrat det konservativa herrmodet - i Saudiarabien.

– Han är en popidol. Hans bild finns överallt i saudiska sociala medier, på tv, på skyltar. Det finns till och med popsånger skrivna om honom! säger Bruce Riedel, tidigare nationell underrättelsechef på CIA till amerikanska NBC News .

Att kung Salman hoppade över flera möjliga tronföljare när han utnämnde Mohammed bin Salman till sin biträdande kronprins förstärkte antagligen självförtroendet hos den unge kungligheten. 31-åringen är äldste sonen till kungens tredje hustru Fahda bint Falah bin Sultan och har egentligen flera halvsyskon som är långt mycket äldre, erfarna och välutbildade.

– Kungen är helt uppenbart övertygad om att han passar för utmaningen, sa Ford M. Fraker, ordförande på tankesmedjan Middle East Policy Council och tidigare USA-ambassadör i landet till New York Times när bin Salman fick sin biträdande kronprinstitel 2015.

Blev försvagad

De båda kronprinsarna har bland annat tävlat i att försämra relationerna till ärkefienden, shiastyrda Iran, och positionera Saudiarabien som Mellanösterns stormakt, men bin Nayefs makt har visat sig allt svagare ju längre tiden har gått.

– Maktkampen har blivit ensidig. Kronprinsen styr över de säkerhetspolitiska frågorna på ytan, men har i stort förminskats till att ha hand om inrikesministeriet framförallt, säger Gulfexperten och författaren Neil Partrick till Financial Times .

Anhängare av bin Nayefs något lugnare framtoning har också försökt vädra sina tveksamheter till den unge bin Salman. 31-åringen har kallats både besinningslös och impulsiv av både anonyma kungligheter och internationella diplomater. Framförallt Saudiarabiens våldsamma framryckning i Jemenkriget , där över 10 000 människor hittills har dödats och svälttillstånd snart ser ut att råda i flera städer, har ofta inneburit kritik mot bin Salman. Bland annat den saudiske journalisten Sultan al-Saad al-Qahtani har kritiskt konstaterat att bin Salman ”löst” opinionsfrågan om Jemenkriget genom att helt enkelt köpa eller betala journalister och medier för en mer positiv rapportering.

Men med tiden har allt fler världsledare tvingats inse att det varit just den unge bin Salman som kungahuset har lyft fram.

Fattade galoppen

När Donald Trump nyligen besökte Saudiarabien och förhandlade klart en rejäl vapenaffär för flera miljarder konstaterade experter att hans regering, och kanske framförallt svärsonen och handelsförhandlaren Jared Kushner, hade fattat galoppen genom att rikta in sig på att samtala med ”kungens favoritson” bin Salman.

Trumps hårda tal mot Iran lär också ha fallit Mohammed bin Salman i smaken, eftersom han sedan länge uppmuntrat till en mer nationalistisk politik och pekat ut Iran som fiende i regionen. Mycket pekar också på att bin Salman varit en av de drivande i frågan om att Gulfländerna nu isolerar Qatar efter anklagelser om att landet sponsrar terrorism.

Frågan om successionsordningen i Saudiarabien har varit het sedan maktfajten mellan MBS och MBN började utkristallisera sig 2015.

– Skulle kungens hälsa försämras är det mycket sannolikt att Mohammed bin Salman försöker bli av med Mohammed bin Nayef, sa Bruce Riedel till New York Times i oktober 2016.

Den 21 juni i år fick striden alltså sin kulmen, med Mohammed bin Salman som vinnare.

Han är nu kronprins, biträdande premiärminister och därmed kungens tronföljare. Tar han över kungatronen inom en snar framtid blir han oljekungadömets yngste kung någonsin.

Mohammed bin Nayef har avsatts från sin post.

– Jag går mot vila nu. Må Gud hjälpa dig, ska han ha sagt samtidigt som han fick en kyss på handen av en knäböjd bin Salman när han avgick.

– Må Gud hjälpa dig. Jag kommer alltid söka dina råd, ska bin Salman ha svarat.

Unik händelse

Om den sparkade bin Nayef hyser något agg eller några hämndtankar efter förändringen syns de med andra ord inte utåt - i alla fall inte än.

Även om familjen alltid går först inom den enorma saudiska kungafamiljen existerar konflikter, men de har sällan lösts med våld eller högljudda protester.

Experterna står nu frågvisa inför Saudiarabiens framtida styre. Situationen är unik och kommer i en tid då landet står inför flera utmaningar, där det sjunkande oljepriset bara är en.

– Generellt sett har den kungliga successionsordningen gått ordnat till, först genom sönerna till kungarikets grundare Abdulaziz och sedan till barnbarnen beroende på ålder. Så det här är något av ett chockbesked, säger Peter Sluglett, professor vid Mellanösterninstitutet på University of Singapore till CNBC .

LÄS OCKSÅ Trump värdesätter vänskapen med Saudiarabien och Israel mer än det samlade Europa

LÄS OCKSÅ Vägrade delta i tyst minut – nu ber förbundet om ursäkt

LÄS OCKSÅ IS vill visa att man inte är slut