Abedi kopplas till känd IS-rekryterare

Misstänkte självmordsbombaren Salman Abedi kopplas till en känd IS-cell i Manchester, uppger Sky News .

Han ska ha umgåtts med en av terrorgruppens flitigaste rekryterare i Storbritannien – Raphael Hostey, kallad ”barnansiktet” i brittisk media.

Myndigheterna beskriver kopplingen som ”betydande”.





Flera personer har frihetsberövats misstänkta för inblandning i terrordådet på Manchester Arena. Polischefen Ian Hopkins meddelade på en presskonferens under onsdagen att mycket tyder på att ett nätverk ligger bakom attacken.

Självmordsbombaren Salman Abedi , 22, kopplas nu till en terrorcell i Manchester. Han umgicks med en av Islamiska statens flitigaste rekryterare i Storbritannien, Raphael Hostey. Detta enligt en kartläggning som Sky News gjort.

Salman Abedi växte upp i södra Manchester tillsammans med flera andra män som radikaliserade varandra, enligt Sky News uppgifter. Några gick vidare till att slåss för IS i Syrien och Irak.

Besökte samma moské

De IS-dokument som Sky News kommit över visar att Abedi kände rekryteraren Raphael Hostey från sitt bostadsområde. Männen besökte även samma moské.

Hostey, uppvuxen i Moss Side i södra Manchester, kallas för ”barnansiktet” i brittisk media på grund av sitt ungdomliga utseende.

Han lämnade fru och barn i Storbritannien 2013 för att ansluta till IS i Syrien. Tillsammans med en liten grupp medhjälpare ska han ha rekryterat hundratals personer till IS, många av dem från Storbritannien. Rekryteringen skedde via internet.

”Betydande” koppling

Anti-terrorkällor uppger för Sky News att kopplingen mellan Salman Abedi och Raphael Hostey är ”betydande”.

Den senare ska ha dödats i en drönarattack i Syrien förra året. Han var då 24 år gammal. De brittiska myndigheterna har inte lyckats bekräfta hans död.

Moss Side kännetecknades tidigare av droger och skjutvapenvåld. Men medan den typen av brottslighet pressats tillbaka har området i stället visat sig vara en grogrund för radikalisering av unga män.

Några av Raphael Hosteys kända rekryter är Stephen Gray, Raymond Matimba och Ronald Fiddler, enligt Sky News. Gray sitter i dag i fängelse dömd för terroristbrott, Matimba dog i strider i Syrien och Fiddler sprängde sig själv till döds i ett självmordsattentat i februari.

”Rakt in i barnens sovrum”

Peter Fahy var polischef och ansvarig för antiterrorarbetet när IS-cellen i Manchester var aktiv. Nu berättar han för Sky News att polisen överraskades av utvecklingen.

– Plötsligt började organisationer som ISIS sprida sin giftiga ideologi rakt in i barnens sovrum, säger han och fortsätter:

– Vi började se hur unga män, även unga kvinnor, tog emot den här informationen och bestämde sig för att lämna sina familjer, överge sin framtid, och resa till konfliktzoner.

Enligt Peter Fahy syns samma mönster i Manchester, Birmingham och delar av West Yorkshire.

– Det här är unga människor som känner sig isolerade från landet de bor i. Det är rätt plats för IS att arbeta på.