Vita rökmolnet kan avslöja gasattacken

Först steg tre svarta rökmoln – sedan ett fjärde vitt.

En video från tisdagsmorgonen i syriska Khan Sheikhun kan bevisa att de syriska flygplanen släppte en gasbomb över staden.

I nuläget har 86 personer hittats döda efter anfallet. 30 av dem är barn och 20 är kvinnor.

























De första bilderna från Khan Sheikhun visade barn med gasmasker som visade symtom för att ha andats in stridsgas. Över 100 personer befaras ha dött i anfallet mot den rebellkontrollerade staden och än så länge har 86 döda hittats. Det uppger oppositionella Syriska människorättsobservatoriet för AFP.

Nu kommer nytt filmmaterial från tisdagsmorgonen, rapporterar Reuters . Det ska ha filmats efter att de rysktillverkade Su-17-planen, som flygs av Bashar al-Assads syriska regimstyrkor, släppt fyra bomber över staden.

Tre svarta rökkolonner stiger mot himlen. Sedan en till, en vit.

– Röken var vit och tjock, säger aktivisten Hussam Salloum, som filmade anfallet från en höjd, till Reuters.

– Röken började sprida ut sig i staden, tills det låg ett lager över staden, säger han.

Symtomen pekar på saringas

Den syriska regeringen nekar bestämt till att kemiska vapen använts mot Khan Sheikhun. Deras allierade mot rebellstyrkorna, Ryssland, hävdar att det var lufträder som träffade en vapendepå där rebellerna förvarade kemiska vapen.

Amerikanska regeringskällor säger till Reuters att människorna som dog hade andats in saringas. Läkare utan gränser har meddelat att åtminstone åtta personer som de vårdade verkade ha andats in gasen. Världshälsoorganisationen WHO har gjort liknande observationer.

Samma vapen användes för att döda hundratals människor i ett rebellkontrollerat område i huvudstaden Damaskus 2013.

Kemiska vapen är förbjudna enligt internationell lag. FN har redan aviserat att misstänkta krigsbrott kommer att utredas.

Sjukhusen får nya patienter

Hussam Salloum som filmade lufträden över Khan Sheikhun arbetar i en grupp som sprider ut sig över staden och håller kontakt med walkie-talkies för att kunna varna så många civila som möjligt inför lufträder.

– Vi fick reda på att det var giftig gas från en av civilförsvarets medarbetare som snabbt tog sig till platsen. Han berättade för oss att det luktade annorlunda. Mindre än en minut senare sa han att han var yr och svimmade. Vi tappade kontakten med honom.

Läkare och civilförsvarets medarbetare vittnar om hur människor vred sig på marken, med skum som kom ut ur munnen. På onsdagen meddelar ett sjukhus att de fortfarande tar emot patienter – eftersom röken har spridit sig.

Av de 86 döda uppges runt 30 vara barn och runt 20 vara kvinnor. Efter tisdagens anfall har en stor del av Khan Sheikhuns invånare flytt staden.

