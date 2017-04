Stockholms innerstad töms – evenemang ställs in

Polisen uppmanar: Håll er borta från city

Efter eftermiddagens attack i centrala Stockholm töms nu innerstaden på folk, tåg stoppas, biografer och teatrar stänger, och evenemang ställs in.

Samtidigt uppmanar polisen människor att hålla sig borta från city.

Foto: STEFAN JERREVÅNG

Minst två människor dödades, och ett okänt antal skadades när en lastbil körde rakt in i människomassorna på Drottninggatan i Stockholm på fredagseftermiddagen.

Polisen uppmanar nu alla att hålla sig borta från citykärnan runt Sergels torg och de centrala delarna däromkring.

Samtidigt har flera byggnader och platser utrymts, eller håller stängt:

► Riksdagen och Rosenbad är avspärrade, politiker och tjänstemäns släpps inte in eller ut, och gatorna runt omkring är avspärrade.

► Centralstationen är utrymd och avstängd. Inga tåg går för tillfället.

► Åhléns har utrymt flera av sina varuhus i Stockholms innerstad: Åhléns City samt Åhléns Odenplan, Fridhemsplan, Skanstull och Östermalmstorg, säger bolagets presstjänst Weronica Nilsson till TT.

► Flera evenemang ställs också in, och samtliga SF:s biografer i Stockholmsområdet stängs i kväll, uppger informationschefen Thomas Runfors för TT.

Även biograferna i Mall of Scandinavia i Solna, Heron City och i Sickla stängs av säkerhetsskäl.

► Dramaten stryker kvällens föreställningar: "Figaros bröllop", "Det blåser på månen" och "Presidenterna".

► Hela Kulturhuset och Stadsteatern är utrymda och alla arrangemang inställda.

► Även kvällens konsert med Magnus Uggla och "Phantom of the opera" på Cirkus ställs in, liksom Konserthusets konsert.

► Inte heller "Mamma Mia the party" på Tyrol invid Gröna Lund spelas i kväll.

Katastrofberedskap på sjukhusen

Flera av Stockholms sjukhus har gått upp i högsta beredskapsgrad, så kallat katastrofläge. Bland dem Danderyds, Karolinska och St Görans sjukhus. Det senare har fått ta hand om flera skadade.

Stockholms stad har aktiverat sin krisgrupp och följer händelsen och polisens rekommendationer, säger Carl Smitterberg som är kommunikatör vid Stockholms stad till TT.

– Socialtjänsten finns på plats vid hörnet Drottninggatan/Olof Palmes gata och vi undersöker om det finns ytterligare behov på andra platser i staden.

Säkerheten vid Stadshuset har förstärkts och inga evenemang kommer att hållas där ikväll, och visningarna av av Stadshuset är inställda även imorgon, lördag.

– Enligt polisens rekommendationer uppmanar vi stockholmarna att undvika city, säger Carl Smitterberg.