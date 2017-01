Handgranat mot polisstation på tolvslaget

Fylla och stök har präglat nyårsfirandet på många håll i Sverige.

I Katrineholm kastades en misstänkt handgranat mot polisstationen på tolvslaget.

– Det har varit mycket att göra, säger Johan Ljung vid polisen.

Katrineholms polisstations entrédörr, flera fönster och tre bilar på gatan utanför skadades av detonationen av den misstänkta handgranaten. Även fastigheten mitt emot polishuset fick skador.

Platsen är avspärrad och ingen uppges vara skadad. Polisen rubricerar ärendet som allmänfarlig ödeläggelse.

På flera håll i landet rapporteras mycket fylla och bråk, och polisens arbetsbelastning har varit hög.

– Det har varit mycket att göra. Mycket misshandel på privata fester, raketer som skjuts, skadegörelse, krogrelaterat, spritrelaterat, nyårsrelaterat, säger Johan Ljung, vakthavande befäl vid polisen region Väst, till TT.

Pojke skadad av raket

I Vivalla i Örebro skadades en liten pojke lindrigt strax efter halv ett på natten.

– Någon har skjutit in en raket genom brevinkastet som träffade det här barnet, säger Dan Sööder, vakthavande befäl i region Bergslagen.

Tidigare under kvällen omhändertogs fem ungdomar i Örebro och skjutsades hem till föräldrarna efter att raketer avfyrats mot byggnader och mot polis. En större mängd ungdomar hade samlats i området men efter att polisen skickat dit resurser har området varit lugnt under natten.

Flera bränder

Vid 02.30-tiden larmades polis och ambulans till en adress utanför Karlskrona där en man knivskurits. Mannen var skadad i en arm och en hand – och gärningsmannen hade avvikit från platsen. En 40-årig man kunde senare gripas för misshandel.

Dessutom har en grov misshandel inträffad i Eskilstuna där 4–5 män sparkat och slagit en annan man. Skadeläget är oklart.

Flera mindre bränder misstänks ha startats av fyrverkerier och smällare.

I Rosengård blev räddningstjänsten attackerad av kraftiga smällare, dit de åkt på grund av en containerbrand.

– Därför har vi bestämt att vi, när det gäller mindre ärenden där vi inte har någon spridningsrisk eller om det inte är livräddning, ska polisen åka fram först innan vi åker in dit i det området, säger Mattias Sköld, inre befäl vid räddningstjänsten Syd.

Polisen larmades till skånska Staffanstorp efter att raketer avfyrats mot en vakt. Vakten klarade sig oskadd och någon polisanmälan upprättades aldrig.

– Det är lite bråk och lite bränder. Det brinner lite i containrar och fyrverkerier har avfyrats men inga personskador, säger Anna Göransson, pressinformatör i region Syd.

Raketer i hallen

I stadsdelen Norrliden i Kalmar slog en person larm om raketer som hade kastats in i hallen vid 18-tiden. Det uppstod aldrig någon brand, enligt Anna Göransson, pressinformatör i region Syd.

Även i Malmö har en raket landat i en lägenhet.

– En raket har åkt in i en lägenhet på Bangatan i Malmö, men ingen brand utbröt och ingen verkar skadad. Den har gått in på balkongen och slagit sönder rutan och hamnat i lägenheten, säger Mattias Sköld, inre befäl vid räddningstjänsten, efter midnatt.