Obamas talesperson: Trump-attacken är falsk

Donald Trump är USA:s 45:e president.

Men han verkar ha svårt att sluta tänka på landets 44:e.

Tidigt i morse gick presidenten plötsligt till gryningsattack mot Barack Obama – igen och igen.

I ett Twitterinlägg publicerat vid 06.30-tiden i morse, amerikansk tid, anklagade Donald Trump plötsligt USA:s ex-president Barack Obama för att ha avlyssnat honom.

” Jag slår vad om att en bra advokat skulle kunna bygga ett bra fall av det faktum att president Obama buggade mina telefoner i oktober, alldeles före valet ”, skrev Trump bland annat i gryningsattacken på Twitter.

”Alla sådana antydningar är otvetydigt falska”

Var han fått uppgifterna om avlyssningen ifrån är oklart.

Uppgiften i sig är inte sann, uppger en talesperson för Barack Obama på lördagskvällen:

– Varken president Obama eller någon Vita huset-tjänsteman har någonsin beordrat avlyssning av en amerikansk medborgare, säger Kevin Lewis i ett uttalande.

– Alla sådana antydningar är otvetydigt falska.

Helen Lindberg, statsvetare och gästforskare vid The City University of New York, säger till TT att påståendet om avlyssning förmodligen handlar om att presidenten känner sig pressad av uppgifterna om förbindelser mellan hans stab och Ryssland före valet.

Långt ifrån första gången

– Det är anmärkningsvärt att man går ut med den här typen av anklagelser om man inte har någonting att backa upp dem med. Det är klart att Obama kommer att svara på och avfärda det på det sätt som behöver göras, säger Lindberg till TT.

Det är långt ifrån första gången som Donald Trump går till attack mot Barack Obama. Det kanske mest kända och långlivade anfallet från Trump mot den dåvarande president är den så kallade ”birther-teorin” som miljardären hakade på och blev en av de främsta förespråkarna för.

Enligt lögnen är Obama inte född i USA. Under valrörelsen backade Donald Trump från lögnen och påstod istället att Hillary Clinton låg bakom den. Vilket hon inte gör .

Men även efter att Donald Trump vunnit valet och tagit över som president har han inte kunnat släppa Barack Obama. Politico beskriver det som att ”Trump verkar ha en känsla av att Obama sitter under Vita husets golv och underminerar hans presidentskap”.

Trump har bland annat:

Politico skriver att de under lördagen sökt Vita husets pressekreterare Sean Spicer för att fråga ”om han känner till något skäl till varför Obama så ofta förekommer i presidentens tankar, eller om Trump fortfarande anser att han har en god relation med Obama”.

Sean Spicer har enligt Politico inte velat kommentera.

LÄS OCKSÅ Trump anklagar Obama för avlyssning

LÄS OCKSÅ Trump medger dålig kommunikation: Kanske mitt fel

LÄS OCKSÅ Senatorns svar på Trumps attack: Pratar gärna Putin-kontakt, gör du?