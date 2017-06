Trump uppges vilja skjuta upp statsbesök – av rädsla för protester





Donald Trump har enligt tidningen The Guardian ringt Theresa May och sagt att han vill skjuta upp sitt statsbesök i Storbritannien – av rädsla för storskaliga protester.

Trump uppges vilja vänta tills den brittiska allmänheten välkomnar hans besök.

"Vi kommenterar inte spekulationer om innehållet i privata telefonsamtal”, säger Theresa Mays kansli i ett uttalande.

När Theresa May en vecka efter att Donald Trump tillträtt som president besökte USA lämnade hon samtidigt över en inbjudan från den brittiska drottningen Elizabeth II. Under en presskonferens med Trump sa May att hon var ”förtjust över att presidenten hade tackat ja”.

Borgmästaren vill ställa in

På andra sidan Atlanten var folk desto mer missnöjda. I Storbritannien möttes beskedet av protester och namninsamlingar. Flera ledande diplomater – bland andra Lord Rickets, tidigare nationell säkerhetsrådgivare – har sagt att inbjudan utfärdades alltför tidigt, men att den är omöjlig att dra tillbaka. Londons borgmästare Sadiq Khan har krävt att besöket ställs in efter att Trump några timmar efter terrordådet vid London Bridge kritiserade Khans hantering av situationen i ett inlägg på Twitter.

När Trump bjöds in till Storbritannien sa Theresa May att besöket skulle äga rum ”senare i år” – men enligt brittiska The Guardian har Donald Trump nu bett att få skjuta upp besöket eftersom han inte vill mötas av demonstranter.

”Planerna har inte ändrats”

Någon gång under de senaste veckorna ska Trump ha ringt upp May och sagt att han vill vänta med besöket tills den brittiska allmänheten välkomnar honom. Enligt The Guardians källa, en rådgivare som ska ha varit närvarande i rummet när May tog emot samtalet, blev den brittiska premiärministern överraskad av Trumps förfrågan.

Den brittiska premiärministerns kansli säger i ett uttalande att planerna för president Donald Trumps besök inte har ändrats, rapporterar TT.

”Vi kommenterar inte spekulationer om innehållet i privata telefonsamtal. Drottningen utfärdade en inbjudan till president Trump att besöka Storbritannien och dessa planer har inte ändrats”, heter det i uttalandet från Downing Street.