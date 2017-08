Polisresurser vid flyktingboende – rädda för attack

Polisen har satt in extra resurser vid ett flyktingboende i Åboområdet.

Detta eftersom man enligt poliskällor till Aftonbladet misstänker att de boende kan attackeras – efter att polisen gått ut med att den misstänkta gärningsmannen vad född i Marocko.

















Under lördagen gick polisen ut med att man lyckats identifiera den misstänkte gärningsmannen bakom knivattacken i centrala Åbo, som en 18-årig marockan.

På grund av det fruktar polisen att attacker kan komma att riktas mot nyanlända, enligt poliskällor till Aftonbladet.

Polisen har därför satt in extra resurser för att bevaka ett flyktingboende i Åboområdet och för att förebygga att våldsdåd riktas mot de boende.

Inte ovanligt med attacker

Enligt Aftonbladets uppgifter är det inte ovanligt att flyktingboendet utsätts för attacker när en misstänkt gärningsman vid våldsbrott ibland identifieras som utländsk.

Polisen ska också ha satt in extra liknande säkerhetsresurser runt om i landet.

Under lördagen gick polisen ut och bekräftade att knivattacken som skördade två människors liv och där flera skadades nu utreds som ett terroristbrott.

Ytterligare gripna

Markus Laine på Centralkriminalpolisen i Finland säger till nyhetsbyrån AFP att man har gripit ytterligare fem personer i en lägenhet i Åbo, misstänkta för inblandning i knivattackerna. Han uppger att de nu utreder vilken roll personerna har haft i attacken och att man än så länge inte kan veta med säkerhet att de varit inblandade.

– Men de har varit i kontakt med den huvudmisstänkta, säger han till AFP.

Mannen som greps under gårdagen vårdas just nu på intensivvårdsavdelningen på sjukhus efter att han sköts i benet av polisen under gårdagen.













