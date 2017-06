God morgon! Det här hände medan du sov

Börja dagen med att snabbt få koll på läget. Här är toppnyheterna från i natt.

Blogg med IS-kopplingar uppmanar till terror i Sverige

En IS-nyhetsblogg skriver att Sverige är medskyldigt till mänskligt lidande i Syrien och att ansvar ska utkrävas.

– Det här är ett ganska uppenbart hot mot att genomföra attacker. Från en åklagarsida skulle man kunna tolka det som en uppmaning till terrorism, säger Magnus Ranstorp, terrorforskare på Försvarshögskolan, till Aftonbladet.

Trump slår tillbaka – anklagar Comey för att ha ljugit under ed

James Comey vittnade under ed när han anklagade Donald Trump för att ha ljugit om honom och FBI.

Nu slår Trump tillbaka – och anklagar den sparkade FBI-chefen för att ha ljugit under utfrågningen i senaten.

Trump säger även att han själv är ”100 procent” redo att vittna under ed om sina samtal med Comey.

Sverige tog osannolik seger mot Frankrike

Sverige såg ut att kriga sig till en poäng mot stjärnfyllda Frankrike.

Men med fem sekunder kvar av matchen skickade Ola Toivonen in ett helt osannolikt segermål från halva planen – efter ett oväntat val av Sebastian Larsson.

– Jag tänkte först ”Seb, vad gör han alltså?”, säger matchjälten.

Gästerna räddade Håkans reprisshow











Sevärt, som vanligt.

Men inte mycket mer.

Åtminstone inte jämfört med vad Hellström brukar ställa till med.

Premiären var framför allt Silvana Imams och First Aid Kits stora kväll.

Här får 100-åringen sitta upp på hästryggen igen

Det var länge sedan 100-åringen Inga-Lill Sommansson fick rida. Men under torsdagen fick hon åter igen sitta upp på en hästrygg, skriver Vetlanda-Posten .

– Jag har aldrig ridit en sådan liten häst, säger hon till Aftonbladet.

