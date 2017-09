Stora chanser för brittsommar och värme i hela landet

Den efterlängtade värmen är på väg in över landet och kommer att dominera under framförallt helgen men även under nästa vecka.

För den soltörstande är söndagen bästa dagen att planera en utflykt.

– Med lite tur kan vi komma upp runt 20 grader någonstans i landet, säger meterologen Christoffer Hallgren på Foreca.

Foto: Vit Simanek / TT / NTB Scanpix För den soltörstande är söndagen den bästa dagen att planera en utflykt.

Ett högtryck från Ryssland är just nu på väg in över Sverige och kommer dominera under framförallt helgen men även större delen av nästa vecka.

– Vi har väntat hela sommaren på det här högtrycket och nu är den varmare luften äntligen på väg in. Hade vi haft det här vädret i somras hade det blivit extremt varmt men nu får vi nöja oss med runt 17–18 grader i större delen av landet, säger meterologen Christoffer Hallgren på Foreca.

Gotland stora vinnaren

Enligt honom finns det förutom värme även chanser till sol under helgen på både Gotland, Stockholm, Uppsala, Norrköping, Kalmar, och Skåne.

– De allra högsta temperaturerna får vi när solen tittar fram mellan molnen men det kan bli ganska mulet väder som dock ger ganska milda nätter. Det kan även bli en del duggregn på sina håll men inga kraftigare regnskurar.

Trots mycket moln väntas det bli 16-18 grader i östra delarna av Götaland och Svealand på lördagen och på Gotland kan det bli uppemot 20 grader.

Störst chans till sol under söndagen

Störst chanser för värme och sol är det på dock söndag då det klarnar upp ytterligare och de östra delarna av Götaland och Svealand kan få uppemot 18–19 grader medan temperaturen i Norrland ligger på 12-14 grader.

Även under måndagen ser större delen av landet ut att få varmt väder trots att molnprognoserna är betydligt osäkrare förklarar Christoffer Hallgren.

– Den allra varmaste luften börjar sedan förskjutas uppåt och tar sig in över Norrland där temperaturen framåt tisdag ligger på omkring 15 grader som varmast. I Götaland och Svealand ligger temperaturen på 15–16 grader.

Håller tillbaka hösten ett tag till

Men trots att temperaturen sjunker finns det enligt Christoffer Hallgren ingen anledning att misströsta då den ändå ligger lite över det normala.

– Det är ändå relativt varm luft som ligger kvar resten av nästa vecka och det blir helt okej temperaturer med 14-15 grader i Götaland och Svealand samt 8-14 i Norrland. Det får man vara ganska nöjd med i slutet på september, början på oktober, då det i alla fall håller hösten borta lite till.

Innebär detta att det finns chans till Brittsommar?

– Det beror på hur noggrann man är vid att det ska vara kring Brittas namnsdag som är den 7 oktober men det handlar om att det först är en kallare period som sedan följs av en varmare, mer sommarlik period.

– Med lite tur kanske vi kan komma upp i 20 grader någonstans i landet.