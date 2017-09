Försvarsövningarna krockar: ”Risk för konfrontation och incidenter”

Just nu pågår Aurora 17 – den stora militärövningen där Sverige förbereder sig på en invasion.

I dag inleder även Ryssland sin megaövning Zapad 17.

Nu varnar experterna för konsekvenserna av krocken.

– Det finns risk för incidenter som kan spinna utom kontroll, säger försvarsexperten Annika Nordgren Christensen till Aftonbladet.













1 av 5 | Foto: Peter Wixtröm Stridsbåt 90 under ubåtsjakt-operation i Stockholms skärgård. Arkivbild.

Den 11 september inleddes den svenska försvarmaktssövningen Aurora 17 – den största militärövningen på över 20 år, med 20 000 svenska soldater.

Flera länder deltar i övningen, däribland USA och Frankrike med var sitt avancerat luftvärnsbatteri av typen Patriot och SAMP/T. De skarpladdade robotarna ska kopplas ihop och förstärka det svenska luftförsvaret - dock utan att avlossas.

Samtidigt som Aurora 17 pågår inleds under torsdagen även Rysslands stora militärövning Zapad 17, som i år är förlagd till västra Ryssland.

Ryssland anklagas för att mörka

Enligt Rysslands vice försvarsminister Alexander Fomin kommer 12 700 soldater att delta, men enligt Nato har Ryssland avsiktligt delat upp övningen i mindre delar för att inte observatörsgränsen ska nås, och menar att det verkliga antalet deltagare snarare är närmare 100 000 soldater.

Zapad har även skapat viss oro då det kommer finnas rysk personal och utrustning i Vitryssland som gränsar till Ukraina och flera Natoländer.

Något som Ukrainas president Petro Porosjenko uttryckt sin oro inför.

– Faktum är att det finns fler och fler bevis för att det är en förberedelse för ett offensivt krig i kontinental storlek. Vi utesluter inte att ryska trupper under täckmantel av övningen kommer att anfall ukrainskt territorium, har han tidigare sagt till The Independent .

Varnar för konfrontationer

Försvarsminister Peter Hultqvist har tidigare även varnat för att det kan komma att bli konfrontationer mellan Sverige och Ryssland under Aurora.

Men Annika Nordgren Christensen, tidigare försvarspolitiker inom Miljöpartiet och numera ledamot av Kungliga krigsvetenskapsakademien menar att den allvarligaste risken inte är konfrontation utan incidenter.

– Jag tror risken för incidenter är den allvarligaste just nu då det är väldigt mycket rörelser både över, under och på Östersjön när de här övningarna pågår. Finns det en risk för incidenter så finns det en risk för missförstånd och felaktiga beslut och att händelseutvecklingen spinner utom kontroll.

– Det som kan hända är att det sker ett missförstånd på låg nivå, att en enskild pilot eller fartygschef kan på order eller på grund av felaktiga beslut eller missförstånd komma för nära vilket kan uppfattas som en provokation eller att man helt enkelt krockar, vilket gör att det snabbt kan eskalera.

Expert: All anledning att ha koll på Ryssland

Dock poängterar hon att man i möjligaste mån försöker att undvika detta och har därför upprättat förbindelser mellan Stockholm och Moskva.

– Det är för att snabbt kunna ta kontakt och därmed underminera risken att det blir ett beslutsfattande på vardera sida som bygger på missförstånd.

På frågan om oron kring att Ryssland eventuellt kan göra anspråk på olika territorium säger Annika Nordgren Christensen att den är förståelig.

– Det finns en historik där just sådant har hänt under tidigare övningar, men att värdera hur stor den risken är under Zapad 17 är omöjligt att säga.

– Men det finns all anledning att hålla koll på vart den här ryska övningen tar vägen.

FAKTA Aurora 17 Övningen har beskrivits som ett första steg i att bygga upp Sveriges nya försvar och beror även på det försämrade säkerhetsläget kring Östersjön Aurora 17 koncentreras till Mälardalen, norr och söder om Stockholm och på Gotland men det finns också aktiviteter i Göteborg och i andra delar av Syd- och Mellansverige. Förutom de svenska soldaterna deltar förband från USA, Frankrike, Norge, Finland, Danmark, Estland, Litauen och Lettland, omkring 2 000 soldater liksom hemvärnet och ett 40-tal myndigheter. ✓ Antal deltagande: cirka 19 500

✓ Därav som över: cirka 17 800

✓ Dessa utgörs av cirka 12 600 soldater

✓ Cirka 6 700 ur hemvärnet

✓ Övningsledning: cirka 1 600 Därutöver:

✓ Civila myndigheter: cirka 150 (exempelvis MSB, Socialstyrelsen, Polismyndigheten, Sjöfartsverket, Luftfartsverket och Säpo)

✓ Internationella aktörer ca 2 000 (från USA, Frankrike, Norge, Finland, Danmark, Estland, Litauen och Lettland) Källa: Försvarsmakten Läs mer