SMHI utfärdar klass 1-varning för mycket hårda vindbyar

Ett djupt lågtryck från Nordsjön ger i morgon kraftiga vindar i Sveriges sydligaste delar.

SMHI har gått ut med en klass 1-varning för mycket hårda vindbyar i hela Skåne under onsdagskvällen.

– Värst blir det längs kusten, säger meteorolog Kristoffer Molarin.

Foto: Krister Hansson / AFTONBLADET / 3950 Ostadigt väder i Skåne väntas.

Lågtrycket rör sig under onsdagen över Nordsjön till Danmark och södra Sverige.

– Det är på väg in västerifrån och kommer att dra in över Götaland på onsdag förmiddag. I samband med det här lågtrycket kommer vinden att tillta. Från mitt på dagen kommer vi att få kraftigare vindar i främst södra Götaland, säger Kristoffer Molarin, meteorolog på väderinstitutet Foreca.

Stormbyar

Till en början rör det sig om vindar på mellan 14 och 18 meter per sekund.

– Under kvällen väntas vinden tillta ytterligare och då är det risk för stormbyar, främst längs kusten i Skåne och Halland, säger Kristoffer Molarin.

SMHI har utfärdat en så kallad klass 1-varning – den lägsta nivån på institutets tregradiga skala – för mycket hårda vindbyar i hela Skåne under onsdagskvällen. Inåt landet kan det blåsa uppemot 21 meter per sekund i vindbyarna medan det vid kusten kan bli stormbyar på uppemot 25 meter per sekund, varnar SMHI.

”Ingen gammal orkan”

De senaste veckorna har flera tropiska orkaner bildats över Atlanten. De mest kända fick namnen Harvey och Irma och orsakade stor skada i Karibien och USA. Ibland händer det att sådana oväder även påverkar väderleken i Sverige, men det lågtryck som nu är på väg ska enligt Foreca ha bildats längre norrut.

– Det här verkar vara ett nytt oväder från norra Atlanten. Vad jag vet är det ingen gammal orkan, säger Kristoffer Molarin.

Regnig vecka

Övriga landet får ostadigt väder under onsdagen.

– Det kommer att vara övervägande molnigt väder i Svealand och mycket skurar främst i norr, säger Kristoffer Molarin.

Även under torsdag och fredag blir det regnigt i stora delar av landet, enligt SMHI. På torsdag passerar ett splittrat regnområde österut över framför allt Götaland och Svealand medan det på fredag drar in ett regnområde från nordost över Norrland.

I helgen försvagas regnet i norr medan det i resten av landet blir skurar i mindre omfattning.