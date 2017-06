Polisbil i seriekrock i Kvicksund

En trafikolycka har inträffat i Kvicksund utanför Eskilstuna.

Fyra personer har skadats enligt Räddningstjänsten.

– Det är en seriekrock där bland annat två lastbilar och två personbilar varav en polisbil är inblandade, säger vakthavande befäl Tobias Persson.

Väg 56 är avstängd i norrgående riktning.

Två lastbilar och två personbilar var inblandade i olyckan. En av bilarna är en polisbil. Foto: Sebastian Skog

Strax före klockan 13 kom larm om en trafikolycka i Kvicksund, Eskilstuna .

– Olyckan är söder om Kvicksundsbron. Två lastbilar och två personbilar är inblandade, en är en polisbil. Vi är på plats och mer än så vet jag inte just nu, säger Tobias Persson.

Fyra personer har körts i väg med ambulans men ingen ska vara allvarligt skadad.

– Det ska inte varit någon som varit fastklämd eller så men jag vet inte närmare vad för personskador det är, säger Per Larsen, inrebefäl Räddningstjänsten i Eskilstuna.

Lastbil började brinna

Trafikolyckan ska varit en kökrock.

– En lastbil körde in i en annan lastbil framför, den första lastbilen körde i sin tur in i en personbil framför. Bakom kom sedan en polisbil som körde in i lastbilen längst bak, säger Per Larsen.

En av lastbilarna började brinna vid krocken.

– Den fattade tydligen eld undertill men det var släckt innan räddningstjänsten kom dit så det var ingen storbrand.

Södergående riktning av väg 56 är nu öppen för trefik igen. Norrgående är fortsatt stängd och trafiken leds om.

✓ Artikeln uppdateras