Donald Trump: Båda sidor är skyldiga

Donald Trump trampar återigen i klaveret kring terrorattacken i Charlottesville.

Presidenten har fått massiv kritik för att han inte snabbt fördömde helgens våldsamma vit makt-demonstrationen där en 32-årig kvinna dog.

Nu upprepar han att ”båda sidor” bär skuld.

















































USA :s president Donald Trump upprepade under en presskonferens under tisdagskvällen sitt hårt kritiserade uttalande att ”båda sidor” bär skuld för helgens attentat i Charlottesville, USA. Heather Heyer, 32, deltog i den antirasistiska motdemonstrationen när bilföraren plöjde in i folkmassan och dödade henne.

– Det finns skuld på båda sidor, säger Donald Trump enligt Sky News.

När reportrar vid pressträffen ifrågasatte presidenten frågade han om ”alternativvänstern” inte också bar skuld.

– Vad sägs om alternativvänstern, som anföll som ni säger alternativhögern, har de någon tillstymmelse av skuld? säger USA:s president.

”En dålig sida och en våldsam sida”

Sedan utvecklade han sitt uttalande:

– Vad mig anbelangar var det där en hemsk, hemsk dag … Vänta, jag är inte färdig. Jag är inte färdig, fake news. Det var en hemsk dag. Det ska jag säga er. Jag tittade på det noggrant, mycket mer noggrant än vad ni gjorde. Och det var en grupp på en sida som var dålig och en grupp på den andra sidan som också var väldigt våldsam, säger Donald Trump.

Strax efter Donald Trumps uttalande på tisdagskvällen twittrade den före detta Ku Klux Klan-ledaren David Duke ett tack till presidenten för hans ”ärlighet och mod”.

Hundratals högerextrema samlades

Hundratals vita nationalister, nynazister, Ku Klux Klan-medlemmar och andra högerextrema samlades i helgen i Charlottesville, Virginia för vad de beskriver som sitt största massmöte på decennier, med syfte att ”ta tillbaka Amerika”.

Redan på fredagskvällen urartade det i våldsamheter mellan de högerextrema och motdemonstranter.

Fick massiv kritik

På lördagen körde en bilförare in i de antirasistiska motdemonstranterna. Heather Heyer, 32, dödades och ytterligare 19 skadades.

President Donald Trump fick massiv kritik för att inte tydligt och tidigt ha fördömt terrorattentatet. Först timmar efter dådet kommenterade han våldet, men valde att inte nämna de högerextrema åsikterna över huvud taget:

– Vi fördömer på starkaste möjliga sätt denna oerhörda uppvisning av hat, bigotteri och våld på många sidor. På många sidor, sa presidenten.

”Rasism är ondska”

På måndagen gick han ut och tog tydligare avstånd från vit makt-grupperna i Charlottesville:

– Rasism är ondska och de som orsakar våld i dess namn är brottslingar och ligister, inklusive KKK, nynazister, vit makt-anhängare och andra hatgrupper som är motbjudande för allt som vi värderar som amerikaner, sa Donald Trump.

USA:s justitieminister Jeff Sessions hade vid det laget sagt att dådet var terrorism , men Donald Trump nämnde varken terrorism eller offret Heather Heyer. Kritiken var återigen hård.

Artikeln uppdateras.

