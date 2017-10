Anhållen misstänkt för knivmord i Tensta har släppts















1 av 6 | Foto: P-O Sännås En man knivhöggs under torsdagsmorgonen i halsen. Tensta.

En person har anhållits, skäligen misstänkt för mordet på den 40-årige koranläraren i Tensta i går skriver polisen på sin hemsida.

Personen som varit anhållen i sin frånvaro greps odramatiskt under fredagsförmiddagen.

Senare under dagen släpptes den anhållna och ingen misstanke om brott kvarstår mot personen meddelar polisen.

En person har anhållits skäligen misstänkt för att ha knivhuggit en person till döds i Tensta under torsdagen. Enligt polisens uppdatering om händelsen på sin hemsida är en person sedan en kortare tid anhållen i sin frånvaro. Personen greps odramatiskt under förmiddagen under fredagen.

Larmet om händelsen inkom klockan 08.58 på torsdagen. Då hade flera personer sett två män stå och slå mot varandra, enligt polisen.

– Sedan sprang den ena mannen därifrån, och vittnena såg hur den andra blödde från halsen, sa Anna Westberg vid polisens ledningscentral strax efter händelsen.

Filmades av övervakningskameror

Vad som lett fram till gripandet är ännu oklart, men enligt uppgift till Aftonbladet filmades hela händelseförloppet av övervakningskameror i centrala Tensta.

Den man som knivhöggs var född i början av 1980-talet och han skars i halsen med ett vasst föremål. Polisen meddelade senare att han avlidit av sina skador. Händelsen rubriceras som mord alternativt dråp.

Han är inte tidigare känd av polisen, utan beskrivs som en lugn och skötsam familjefar, som engagerat sig i samhällsfrågor i Tensta.

Misstänks inte längre för mordet

Den gripne mannen har fått advokat Slobodan Jovicic tillförordnad.

– Jag har ännu inte haft kontakt med min klient, men det ska hållas förhör i eftermiddag, säger han.

Polisen presstalesperson Lars Byström vill inte kommentera vad den gripne sagt i det inledande förhör som hållits.

– Vi kommenterar aldrig vad som sägs i förhören.

Vid 15.40 meddelade polisen via sin hemsida att den anhållna har släppts och att ingen misstanke kvarstår mot personen.