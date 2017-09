Svensk-turkisk journalist frisläppt i Spanien

Den svensk-turkiske journalisten Hamza Yalcin, 59, greps i Spanien efter att Turkiet anklagat honom för terrorbrott och utfärdat en arresteringsorder via Interpol.

Nu har han släppts på fri fot av en domstol i Madrid.

– Frågan om utlämning behandlas fortfarande och i väntan på det får han inte lämna landet, säger Patric Nilsson, kansliråd på UD.

Den svensk-turkiske journalisten Hamza Yalcin.

Det var i början av augusti som Hamza Yalcin greps under en semestervistelse i Barcelona. Turkiet hade då utfärdat en internationell arresteringsorder via Interpol efter att ha anklagat honom för att vara ledare för en terrororganisation samt för att ha spridit propaganda via nätet under olika pseudonymer.

Sedan dess har flera människorättsorganisationer och politiker engagerat sig i fallet. De menar att den egentliga anledningen till gripandet var Hamza Yalcins kritik mot den turkiska regimen.

Nu släpps Hamza Yalcin i väntan på ett slutgiltigt beslut om han ska utlämnas till Turkiet eller inte, vilket SVT Nyheter först rapporterade.

– Han har försatts på fri fot. Frågan om utlämning behandlas fortfarande och i väntan på det får han inte lämna landet, säger Patric Nilsson, kansliråd på UD, till Aftonbladet.

– Vi fortsätter att stå i nära kontakt med spanska myndigheter, fortsätter han.

Wikström gläds

EU-parlamentarikern Cecilia Wikström (L) säger i ett pressmeddelande att hon gläds åt att Hamza Yacin har frigetts och nu kan återförenas med sin familj.

– I samband med att Hamza Yacin greps ställde jag en fråga till EU-kommissionen, som jag fortfarande inväntar svar på. Jag vill veta vilka åtgärder kommissionen vidtar för att säkerställa att alla svenska medborgare, Erdogan-kritiker eller inte, ska kunna resa fritt inom Europa utan att riskera att gripas på Turkiets begäran för att de använt sin yttrandefrihet. Den fria rörligheten måste gälla för alla EU:s medborgare, säger Cecilia Wikström.

Wallström skrev brev till EU

Utrikesminister Margot Wallström (S) och hennes tyska motsvarighet Sigmar Gabriel har i ett brev till Federica Mogherini, EU:s höga representant för utrikesfrågor och säkerhetspolitik, framfört att de är djupt oroade att arresteringsorder via Interpol kan användas för gripanden av politiska skäl. Den tyske medborgaren Dogan Akhanli greps nyligen på samma grund som Yalcin men har även han frigivits.

”Vi fruktar att Akhanli och Yalcin eftersöks av turkiska regeringen av politiska orsaker”, skriver Wallström och Gabriel i brevet.

Hamza Yalcin är både svensk och turkisk medborgare.