Lerlaviner genom peruanska städer – minst 75 döda

Floder av lera drar genom flera peruanska städer och drar med sig människor, djur och bilar.

Under en veckas katastrofväder – ösregn som följts av jordskred och översvämningar – har minst 75 människor dött. Totalt påverkas en halv miljon.



















Den senaste veckan har ett extremt regnoväder dragit in över Peru . Det har i sin tur orsakat ”huaycos” – lokalbefolkningens ord för de laviner av vatten och lera som drabbar Peru med jämna mellanrum.

70 000 har evakuerats

I årets katastrof har minst 75 människor dött, enligt myndigheterna. 11 personer saknas och över 70 000 personer har fått evakuera sina hem.

I vissa städer har människor fått söka sig upp på hustaken. På annat håll har folk bildat mänskliga kedjor eller spänt draglinor för att kunna korsa gator genom en strid ström av lerigt vatten.

Människor, djur, lastbilar och massvis av bråte har dragits med i floderna. Det visar videoklipp som den peruanska tidningen El Comercio har samlat.

Spolade upp kyrkogård

Under lördagen gick ett nytt larm i staden Trujillo och nya översvämningar drog in över en av stadens kyrkogårdar. Flera gravar ska ha rivits upp – och ett kranium spolades in på en av stadens gator.

När ett liknande regnväder drog in för 19 år sedan spolades dussintals lik upp från kyrkogården.

På söndagen började det brinna i landets största fängelse utanför Lima, där över 9 000 personer är intagna. Men brandkårer har haft svårt att släcka den på grund av rådande vattenbrist. Det finns ännu inga uppgifter om hur många som kan ha skadats.

Frank Luis Limache, en invånare i staden Huachipa, säger till El Comercio att han sitter fast i ett bostadshus tillsammans med ett 30-tal andra personer:

– Snälla, hjälp oss. Vi sitter fast här inne och har inte ätit sedan i går kväll.

”Kommer mer de kommande dagarna”

I helgen utfärdade myndigheterna undantagstillstånd i flera områden, bland annat flera runt huvudstaden Lima. Det råder också brist på dricksvatten i flera områden.

– Det är en svår situation, det råder det ingen tvekan om. Men vi har resurserna, säger presidenten Pedro Pablo Kuczynski, enligt AFP.

Regeringen har skjutit till motsvarande 6,7 miljarder kronor för hjälparbete. I nuläget bedöms totalt en halv miljon människor ha påverkats av katastrofen.

Och ovädret väntas fortsätta.

– Det kommer att falla mycket regn i de norra regionerna och i centrala Lima de kommande dagarna, så det förblir ett nödläge, sa premiärminister Fernando Zavala i helgen.