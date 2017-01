Här kliver misstänkte terroristen ur taxi efter dådet

Mannen som utförde nyårsattacken i Istanbul var på måndagen fortfarande på fri fot.

På en övervakningsfilm ses den misstänkte terroristen kliva ur en taxi som han ska ha tagit från nattklubben.

På måndagskvällen greps en person i en räd i Istanbul, skriver Hürriyet . Gripandet visade sig dock inte ha någon koppling till dådet på nattklubben.





















Snart tre dygn efter nyårsattacken på nattklubben Reina i Istanbul har ännu ingen gärningsman kunnat gripas.

På måndagskvällen genomförde turkisk polis en räd mot ett hus i stadsdelen Zeytinburnu. En person försökte fly via en balkong men kunde till slut gripas, skriver Hürriyet . Senare visade det sig att gripandet inte hade någon koppling till dådet på nattklubben.

Polisen har under måndagen offentliggjort flera bilder och övervakningsfilmer på den misstänkte mannen, rapporterar turkiska medier. De nya bilderna är betydligt tydligare än den bild som polisen publicerade på nyårsdagen .

I en övervakningsfilm ses den misstänkte mannen kliva ur en gul taxi i området Kurucesme, bara 600–700 meter från Reina, rapporterar Haber Türk . Efter att ha sagt att han inte hade några pengar ska han ha börjat tjafsa med chauffören som till slut bad honom kliva ur. Eter att ha gått ut på gatan tycks den misstänkte mannen försöka vifta in en ny taxi.

Polisens utredare har hittat totalt 500 turkisk lira i jackan han lämnade på nattklubben.

Även i samband med dådet fångades den misstänkte av flera övervakningskameror. Enligt experter som undersökt filmerna verkar han vara ”professionellt tränad i att använda vapen”, skriver turkiska tidningen Daily Sabah. Han ska främst ha siktat på människornas överkroppar.

Sköt över 180 kulor

Terroristen gick direkt till nattklubbens övervåning och öppnade eld, därefter gick han ner en våning och fortsatte att skjuta runt omkring sig.

Attacken varade bara i sju minuter, men den misstänkte ska trots det ha hunnit laddat om vapnet sex gånger och avlossat över 180 kulor, enligt polisens utredning.

Han fortsatte sedan till nattklubbens kök, där han stannade i ungefär 13 minuter innan han bytte kläder, tog av sig jackan och rengjorde sitt vapen för att dumpa det innan han flydde nattklubben i taxi.

IS kan ligga bakom dådet

Mannen ska vara i 25-årsåldern och från Centralasien. Han kan, enligt polisens utredare, komma från Kirgizistan, Uzbekistan eller Xinjiang i västra Kina. Uppgifterna undersöks bland annat av Kirgizistans utrikesdepartement, skriver turkiska DHA .

Under måndagsmorgonen hävdade IS i ett uttalande att terrorgruppen ligger bakom dådet. I uttalandet som cirkulerar på sociala medier säger IS att ”kalifatets soldater” ligger bakom attacken, rapporterar AFP.

Minst 39 personer dog och 69 skadades i attacken på Reina under nyårsnatten.