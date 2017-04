Vin är bra för hjärnan

Vill du få hjärnan att arbeta hårt ska du skippa matematikproblem och ta dig ett glas vin istället, menar en forskare vid Yale, skriver New York Post .

Ett glas vin är som gympa för hjärnan, enligt en forskare. Foto: Kallestad, Gorm / TT NYHETSBYRÅN

Ett glas vin är det rätta om du vill utföra hjärngymnastik. Det menar i alla fall forskaren Gordon Shepherd, vid ansedda Yale universitetet.

I sin bok ”Neuroenology: How the brain creates the taste of wine” förklarar Shepherd att vinmolekylerna saknar arom och att det är vår hjärna som skapar det vi uppfattar som smak. Processen liknar den som gör att hjärnan ser färger.

Vinmolekylerna stimulerar tusentals av munnens smak- och luktreceptorer, som i sin tur framkallar en sinnlig och känslomässig reaktion i hjärnan. Alla dessa signaler sätter fart på olika kognitiva områden i hjärnan, som minne och njutning, vilka sedan jobbar tillsammans för att leverera vinets smak.

Faktorer som ålder, kön och den genetiska sammansättningen av vårt saliv och huruvida vi är deprimerade kan också ha en påverkan på smaken.

Så stora klunkar ska man ta

För att uppnå effekten av hjärngympa så gäller små klunkar och inte stora som man kanske kan tro, berättar Shepherd för NPR . Och se upp med att spotta ut vinet för hindrar full smakupplevelse, skriver New York Post.