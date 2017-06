Så lyckades Jeremy Corbyn vinna de unga väljarna

Det blev till slut ändå en regering ledd av de konservativa och Theresa May. Men det brittiska valets stora vinnare – eller förste förlorare beroende på hur man ser det – var Labourledaren Jeremy Corbyn.

Med hjälp av hårt kampanjande, fokus på unga väljare, sociala medier och en ny alternativ vänster lyckades han gå emot de flesta prognoser.





Labour ökade med hela 29 mandat i det brittiska parlamentet i torsdagens nyval. Den stora anledningen bakom att partiet gick emot de dystra förväntningarna tycks vara de unga.

I kretsar där populationen under 25 år är stor var också Labours siffror ovanligt höga. Till exempel i Cambridge, Sheffield och Edinburgh, skriver Daily Mail .

Många unga som röstade för att stanna i EU i förra sommarens folkomröstning tros också ha röstat på partiet.

– De unga har gått ut och röstat för att straffa Torys parlamentsledamöter exempelvis i flera universitetsstäder, säger tidigare Torypolitikern George Osborne till Daily Mail.

En hel del lärdomar för hur man får unga att rösta på en vithårig äldre man tros också ha dragits från Bernie Sanders primärvalskampanj i USA. Flera kampanjarbetare har enligt Daily Mail rest till Storbritannien för att lära Labours valarbetare hur man får valet att handla om politiska förslag snarare än om ledarskap och personlighet.

Labour och den brittiska vänstern jobbade dessutom hårt för att få väljare i åldrarna 18–25 år att gå och rösta. Rekordmånga unga registrerade sig för att rösta inför valet, och valdeltagandet tros ha landat på mellan 65 och 70 procent.

Rusade förbi på Facebook månaden innan

Ett vapen i jakten på fler mandat i parlamentet har varit sociala medier. På Facebook har man kunnat märka av en rejäl scenförändring bara de senaste månaderna innan valdagen.

I mitten av april hade Labour och Tories ungefär lika stora Facebooksidor på runt 570 000 följare. På valdagen hade Labour rusat förbi och var uppe i 938 000 följare – mot Tories 623 000.

Utvecklingen av följarantalet på Facebook för partiledarna och partiernas sidor.

I samma veva har Jeremy Corbyns egen Facebooksida, som länge varit större än partiets, fått 300 000 nya följare.

Vid månadsskiftet april-maj började slutspurten inför valet och såväl Labours som Corbyns Facebooksidor fick en enorm ökning i engagemang.

En enorm skillnad i antalet interaktioner den sista månaden innan valet.

Med en ny vänster i ryggen

Labour har dock inte gjort allt arbete på sociala medier på egen hand. Inför valet har nya alternativa vänstermedier växt fram.

Enligt Buzzfeed UK går deras betydelse nästan att likna vid de högernationalistiska sajternas betydelse för Donald Trumps valkampanj i USA. Sajter som The Canary och Another Angry Voice har dagligen spridit artiklar på sociala medier som nått fler människor än all annan brittisk politisk journalistik. Innehållet har varit riktat mot Tories, premiärminister Theresa May och flera av Corbyns motståndare inom Labour.

Thomas G Clark, som ligger bakom sajten Another Angry Voice, menar att det brittiska folket behöver någon som går emot de etablerade mediernas syn på Labour och Jeremy Corbyn.

– De gillar att ha en kille där ute som kan skära igenom propagandan och lägga ut motargument i artiklar och statistik som de kan dela, sa Clark i en intervju med Buzzfeed UK i maj.

”Hon underskattade er”

Den stora frågan har varit hur de nya vänstermedierna skulle reagera på ett dåligt valresultat – nu fick de istället en framgång både de och Jeremy Corbyn kan bygga vidare på.

– Theresa May underskattade Labour och, vad viktigare är, hon underskattade er, sa Corbyn till sina väljare på fredagen, i ett klipp på Facebook .

