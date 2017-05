Ensam person fångades på övervakningskamera vid moskébrand

Moskén i Jakobsberg nordväst om Stockholm eldhärjades under natten mot måndagen och polisen misstänker mordbrand.

En person som smög omkring runt byggnaden fångades på film av en övervakningskamera, enligt uppgifter till Aftonbladet.

Det ska även inkommit ett hot mot moskén tidigare i veckan.













Moskén i Jakobsberg i Järfälla kommun har skadats illa i en kraftig brand. Larmet kom till räddningstjänsten vid 23.16. Mer än tio enheter från Storstockholms räddningstjänst ryckte ut för att bekämpa lågorna i byggnaden som är cirka 60 gånger 100 meter stor.

– Det är en mycket kraftig brand, säger Emil Skoglund vid Storstockholms brandförsvar.

Polisen ändrade under natten brottsrubriceringen från allmänfarlig vårdslöshet till mordbrand.

– Omständigheter på platsen gör att vi har ändrat till den brottsrubriceringen, säger Lars Byström, polisens presstalesperson.

Skador på fasaden tyder på att branden börjat på utsidan, skriver TT.

Ingen person har rapporterats skadad. Polisen har ingen misstänkt gärningsman.

Fest under kvällen

Det är den största shiamoskén i Sverige med tusentals medlemmar. Branden började i samband med att en fest i lokalen höll på att avvecklas.

– De säger att de har haft en fest under kvällen, och när alla är där utanför och ska åka hem ser de att det börjar brinna. Kalaset var avslutat, säger Mats Brännlund, vakthavande befäl vid Stockholmspolisen.

Enligt Karl Melin på Säkerhetspolisen så finns ärendet även hos dem.

– Vi har informerats och samarbetar nära polisen, men det är polisen som sköter utredningen, säger Karl Melin och vill inte uttala sig om det funnits hot mot moskén.

– Vi är i ett operativt läge och jag vill inte säga något som kan förstöra utredningen.

Släckningsarbetet pågick fortfarande vid 03.15-tiden.

– Det har brunnit kraftigt på baksidan vid lågdelens tak, där har det gått vidare in i takkonstruktionen. Vi löser av personalen nu under natten och kommer jobba på under morgonen, säger Emil Skoglund vid Storstockholms brandförsvar.

I nuläget är skadorna svårbedömda, dock är rökskadorna omfattande.

– Det ligger rökdis i hela lokalen, säger Tobias Åkesson vid räddningstjänsten.

Branden under kontroll på måndagsmorgonen

På måndagsmorgonen är branden under kontroll men räddningstjänsten är fortfarande på plats.

– Vi är fortfarande kvar på platsen och bevakar så att det inte tar sig igen. Klockan 10 kommer vi att göra en ny bedömning, säger Åsa Dehlin, ledningsoperatör på Storstockholms brandförsvar.

Akil Zahiri som är talesperson för moskén säger till SVT att många medlemmar samlades utanför moskén under natten.

– Detta är den största shiamoskén i Sverige, med tusentals medlemmar, och vi är redan tiotals medlemmar här på plats just nu. De är väldigt oroliga. Jag känner mig jätteorolig, stressad och ledsen, säger han till SVT Nyheter.

Moskén är avspärrad i avvaktan på teknisk undersökning och all aktivitet är inställd.

– Jag tänker att det här inte ska hända, det är jättejobbigt, speciellt när man ser att det kan vara ett försök till mordbrand. Hur kan det finnas någon som kan tänka sig att bete sig så, det går inte att förstå, säger Akil Zahiri till TT.

Person fångades på övervakningskamera vid moskébranden

Det är sedan tidigare känt att de varit utsatta och att det funnits hot mot både shiagruppen och moskén. Tidigare i förra veckan så ska det också inkommit hot mot moskén, enligt uppgifter till Aftonbladet.

På övervakningskameror från moskébranden ser man en ensam person smyga omkring. Och det ska vara därför som det finns en misstanke om mordbrand.

Lars Byström presstalesman vid polisen vill inte kommentera Aftonbladets uppgifter.

– Vi har poliser på plats och arbetar just nu med trygghetsskapande arbete. Och så snart det är tillräckligt svalt på platsen kommer polisen kunna påbörja den tekniska undersökning, men när det blir vet jag inte.