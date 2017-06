Theresa Mays Tories störst men utan egen majoritet

Resultaten i det brittiska valet rullar in för fullt.

Prognoserna ser ut att hålla: Theresa Mays parti Tories blir störst – men backar och får inte egen majoritet.

– Theresa May har förlorat de konservativas platser i parlamentet, röster, stöd och självförtroende. Jag skulle säga att det är tillräckligt för att hon ska avgå, sa Labourpartiets ordförande Jeremy Corbyn i ett uttalande.

Reaktionerna blev starka efter den första vallokalsundersökningen som kom under torsdagskvällen. Den förutspådde att Tories visserligen skulle bli största parti – men att det skulle bli långt från den jordsskredsseger som premiärminister Theresa May satsat på. Enligt prognosen kunde Theresa May hoppas på 314 mandat – långt från majoritetsställning som kräver minst 326. Labour skulle landa på 266 mandat.

Pundet började rasa kort efter att undersökningen presenterades. Journalisten Piers Morgan twittrade att ”Theresa’s toast”, Theresa är rökt. Den gamle fotbollshjälten Gary Lineker skrev på Twitter att Theresa May vunnit årets självmål.

Under natten mot fredag och började de riktiga resultaten ramla in – och det slutgiltiga svaret på vem som har makten i brittiska parlamentet väntas först vid sjutiden nu på morgonen.

”Landet behöver stabilitet”

Men Theresa Mays huvudmotståndare Jeremy Corbyn var redan under tidiga morgonen ute och uppmanade henne att avgå.

Theresa May såg sammanbiten ut när hon i samma veva tog scenen i hemmadistriktet Maidenhead.

– Det här landet behöver en period av stabilitet mer än någonsin. Jag vill tacka alla som röstat på oss konservativa. Vad resultatet än blir kommer Tories göra vår del av arbetet för att landet ska få stabilitet.

VEM FÅR RÖSTA?

47 miljoner människor har rösträtt i parlamentsvalet. Förutom brittiska medborgare får även irländare och medborgare i brittiska samväldet rösta, förutsatt att de bor i Storbritannien .

Rösträttsåldern är 18 år.

VILKA STÅR DET MELLAN?

De två största partierna är Tories och Labour – och något av dem lär med största sannolikhet bilda regering och få premiärministerposten.

Tories (de konservativa)

Theresa May. Foto: Michael Sohn / AP TT

Partiledare: Theresa May, nuvarande premiärminister i Storbritannien (sedan 13 juli 2016). Har inte blivit vald till sin post i allmänna val, utan utsågs av det konservativa partiet när tidigare premiärministern Cameron avgick efter att ha förlorat brexit-omröstningen. Genom att vinna valet hoppas hon få ett starkt mandat av folket inför de hårda utträdesförhandlingarna med EU.

Labour (arbetarpartiet)

Jeremy Corbyn. Foto: Danny Lawson / AP TT

Partiledare: Jeremy Corbyn, sedan 12 september 2015. Mycket omtvistad som partiledare. Står långt till vänster i partiet och har av många kritiserats för att inte klara av jobbet som oppositionsledare.

Uppstickare

United Kingdom Independence Party (Ukip) , som nästan utraderats efter segern i brexit-omröstningen, Tories tidigare regeringskollega Liberaldemokraterna , Skotska nationalistpartiet (SNP) och De gröna (Green Party of England and Wales och Scottish Green Party).

SÅ FUNKAR DET: VINNAREN TAR ALLT

Det som står på spel är de 650 platserna i brittiska parlamentets underhus, House of Commons . Utöver det består parlamentet också av överhuset (House of Lords) , men dess ledamöter är inte folkvalda.

Storbritannien har till skillnad från Sverige inte ett proportionellt valsystem, utan majoritetsval i enmansvalkretsar . Det betyder att vinnaren i varje valkrets – 650 stycken, precis som antalet platser i parlamentet – är den enda som representerar valkretsen. Man brukar beskriva det som vinnaren tar allt . Det funkar ungefär som presidentvalet i USA (förklarat med hjälp av en pingismatch och några söta kattungar här ).

Så röstade Storbritannien 2015 – vinnare i varje valkrets. Källa: Wikipedia