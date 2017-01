Trump blev president – då försvann klimatet och HBTQ-rättigheter direkt från Vita husets hemsida















Flikarna om klimatförändringar och rättigheter för HBTQ-personer försvann från Vita husets hemsida – bara någon timme efter att Trump svors in som president.

I stället avfärdas Obamas klimatplan som skadlig och onödig.

På fredagskvällen, svensk tid, svors Donald Trump in som USA :s 45:e president. Bara cirka en timme senare förändrades Vita husets hemsida, vilket flera internationella medier har rapporterat om – bland annat amerikanska tidningen The Hill och brittiska The Independent .

En av de förändringarna som väckte uppmärksamhet är att fliken om klimatförändringar försvann. I stället har Trump lagt upp en sexpunktsplan för sin nya politiken. Under en av de nya flikarna, ”The America First Energy Plan” , går att utläsa:

” President Trump har åtagit sig att eliminera skadlig och onödig politik såsom USA:s klimathandlingsplan ”.

Det är ett tecken, skriver The Hill, på att klimatet inte är en av huvudfrågorna för den nya administrationen och att man flyttar resurser och fokus från det området. Trump har tidigare gjort sig känd som en förnekare av klimatförändringar och bland annat kallat dessa för ”en bluff”.

Här kan du se hur Vita husets hemsida såg ut när Obama var president i en arkiverad version.

Hemsidan under Obamas styre. Foto: Skärmdump

En annan förändring på Vita husets hemsida är att fliken om medborgerliga rättigheter i USA är borta, skriver The Independent. I stället vill den ny administrationen fokusera på att ”stå upp för brottsbekämpningen”. På hemsidan beskriver man att det är en ”farlig anti-polisiär atmosfär i USA”.

Dessutom har fliken rörande rättigheter för HBTQ-personer försvunnit – länken som tidigare ledde till sidan fungerar inte längre.

Hemsidan under Obamas styre. Foto: Skärmdump

Dessa huvudfrågor, samt flera andra som har ändrats på hemsidan, är de som Obamas motståndare varit kritiska till, skriver The Independent.