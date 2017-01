Mycket halt i stora delar av landet





Det är läge för alla bilister att köra försiktigt. Trafikverket varnar för att det är risk för besvärligt väglag i stora delar av Sverige.

SMHI har utfärdat flera varningar för kraftiga vindar i fjällvärlden.

– Det är ett snöfallsområde som har passerat under dagen. Det har fallit en del snö över de södra delarna av landet och det har resulterat i en del halka, säger Marcus Sjöstedt, meteorolog vid SMHI.

Det har även regnat en del längs västkusten och över de västra delarna av Skåne.

– Regn som faller på kalla vägbanor kan göra att det blir rejält halt, säger Marcus Sjöstedt.

I Götaland finns det en risk för lokal frosthalka under lördagskvällen och natten mot söndagen.

SMHI har utfärdat en klass 2-varning för storm i de norra Lapplandsfjällen under söndagseftermiddagen. För de södra Lapplandsfjällen och för Jämtlands- och Härjedalsfjällen har det utfärdats en klass 1-varning för mycket hårda vindar. I Norrbottens inland väntas mycket hårda vindbyar.

”Måste ha respekt”

Trafikverket råder alla som ska ta sig ut i trafiken är att ta extra lång tid på sig och dämpa hastigheten.

– Det är ett besvärligt väglag. Det pågår arbete för att åtgärda och vi är rustade för att hantera det. Men oavsett så måste man ha respekt för vintervädret, säger Eva Nordén på Trafikverkets pressjour.

I Norrbotten stängdes E10 från Björkliden till Riksgränsen av i båda riktningarna på grund av det hårda vädret. Vägsträckan öppnades senare. E10 är fortfarande stängd på den norska sidan.

Tågtrafiken är än så länge opåverkad enligt Trafikverket.