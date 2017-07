EU-kommissionen sågar polska lagförslag

De föreslagna reformerna av det polska rättsväsendet äventyrar domstolarnas oberoende och ökar hotet mot rättstatsprincipen i Polen, varnar EU-kommissionen i ett kraftfullt uttalande.

Kommissionen överväger att dra landet inför domstol om man inte stoppar lagarna.

Demonstranter försöker få presidenten att inte ändra lagen. Foto: Alik Keplicz / TT / NTB Scanpix

"Om de införs i sin nuvarande form, skulle dessa lagar få en mycket betydande negativ påverkan på domstolarnas oberoende och skulle öka det systematiska hotet mot rättstatsprincipen i Polen ", heter det i uttalandet , som publicerades efter kommissionens diskussion om situationen i Polen på onsdagen.

Man diskuterade även de rättsliga alternativ som kommissionen har för att agera på sin oro över förslagen, och nämner möjligheten att inleda en process mot Polen för brott mot EU-fördraget. Situationen kommer att tas upp för diskussion igen nästa vecka.

Kommissionen uppmanar samtidigt polska myndigheter att tillfälligt stoppa lagarna och återgå till dialogen med EU om rättsstatsprincipen.

Byta ut domare

Det senaste förslaget gäller åtgärder för att byta ut domarna i Högsta domstolen (HD). Ledamöterna i Polens underhus, sejmen, röstade på onsdagen med överväldigande majoritet för att skicka lagförslaget till en parlamentarisk rätts- och människorättskommitté för granskning.

Därmed satte man tillfälligt stopp för den hätska debatten i parlamentet.

Det högerkonservativa regeringspartiet Lag och rättvisa (PIS), som har egen majoritet i sejmen, hävdar att rättsväsendet måste reformeras för att bli mer effektivt. Men enligt kritikerna undergräver förslaget rättsväsendets oberoende i landet.

Enligt Reuters väntas kommittén omedelbart börja granska lagen. Men det är oklart när den kan komma med sitt utlåtande.

Hätsk debatt

Omringade av säkerhetsvakter, och medan ledamöter från oppositionspartier skrek "skäms" och "fegisar", debatterade polska parlamentariker på tisdagen det senaste lagförslaget som innebär att domarna i Högsta domstolen (HD) tvingas i pension och att nya domare utses av justitieministern. Lagförslaget antogs i den första av två omröstningar.

Oppositionsparlamentariker sade att de skulle dra ut på ordväxlingarna in i det längsta under tisdagskvällen, och lade, enligt AP, fram över 1 000 tilläggsförslag. När den heta debatten fortsatte in på natten beslutades om ett uppehåll till onsdagen.

Lagförslaget är det senaste i en rad förändringar av polska domstolar som sammantaget ökar den politiska kontrollen.

Utanför presidentpalatset hade tusentals människor samlats i en fredlig protest mot de nya lagarna. De höll ljus i händerna och gick senare till parlamentet.

Två nya lagar

De senaste dagarna har två nya lagar antagits i sejmen. Den ena lagen ger justitieministern rätt att utse de högsta domarna i landets domstolar. Den andra lagen sparkar medlemmarna i Nationella domstolsrådet (KRS) – som ska värna domstolarnas oberoende – och ger parlamentet befogenhet att utse 15 av de 25 medlemmarna.

De två nya lagarna samt den väntande lagen om HD kräver underskrifter från Polens president för att träda i kraft fullt ut. Presidenten Andrzej Duda, som också är knuten till regeringspartiet, säger att han inte kommer att skriva under HD-lagen om inte parlamentet samtidigt går med på att det krävs 60 procent av ledamöterna för att utse nya medlemmar i Nationella domstolsrådet. Det skulle göra det svårt för PIS att självt kontrollera utnämningarna.

Men den polska oppositionen ger inte mycket för Dudas kompromissförsök.

– Om presidenten på allvar ville stoppa det som händer, skulle han lägga in veto mot alla lagarna, sade Borys Budka från liberal-konservativa Medborgarplattformen till Reuters.

Sedan PIS vann valet 2015 har regeringen försökt öka sitt inflytande över statliga medier, domstolar och åklagare.