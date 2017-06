Föräldrar gav hundgodis till barn – efter butikens miss

Nyzeeländska föräldrar har av misstag matat sina barn med hundgodis. Foto: Facebook.

En matbutik i nyzeeländska Wanganui har tvingats be om ursäkt sedan föräldrar av misstag köpt godis åt sina barn. Paketet med den tecknade hunden Scooby-Doo på framsidan hade placerats i närheten av chipshyllan – vilket ledde till att tiotals föräldrar köpte kexen i tron om att ha hittat något roligt till lunchlådan, skriver The New Zealand Herald .

Problemet var bara att de benformade godsakerna var avsedda för hundar.

"Det grämer mig att jag gav dem till min dotter. Hon tog en tugga och sade 'det här är äckligt'. Jag tog en närmare titt på paketet och drog efter andan: 'åh nej jag är så ledsen, jag har gett dig hundmat'" skriver en mamma på Facebook enligt NZ Herald.

Sedan fadäsen upptäcktes har meddelanden satts upp i förskolorna i Wanganui och personalen kontrollerar nu lunchlådorna för att se till att barnen inte äter fel mat.