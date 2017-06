LO-profil hyrde ut utan tillstånd – lägenheten blev bordell

En LO-profil har tjänat stora belopp på att hyra ut sin lägenhet.

Men han har inte haft tillstånd från hyresvärden och inte betalat skatt för inkomsterna.

För ett halvår sedan slog polisen till mot mannens lägenhet som då var en bordell där transvestiter sålde sex.

Kunderna raggades på kända eskortsajter.

– Det var då jag bestämde mig för att definitivt inte att ha lägenheten till förfogande på det sättet, säger LO-profilen.











LO-medarbetaren är en profilerad person som uttalar sig i media och skriver debattinlägg, bland annat om skattenivåer.

I dag är mannen skriven i en hyresrätt centrala i Stockholm. Samtidigt är hans familj skrivna i en bostadsrätt, som också ligger i innerstan.

Familjen skrev sig i bostadsrätten under våren 2014. Samtidigt började LO-profilen hyra ut sin hyresrätt via tjänsten Airbnb. Mannen gjorde även reklam för lägenheten via sociala medier.

Hade inte tillstånd

Enligt kalendern på mannens Airbnb-sida har det varit möjligt att hyra hans bostad under hela året. Att hyra LO-profilens lägenhet kostade 1 326 kronor per natt och minsta uthyrningsperiod var fem nätter.

Hittills 48 personer recenserat boendet. Om man utgår från att alla har bott där i fem nätter och betalat fullt pris skulle det betyda att LO-profilen haft extrainkomster på hundratusentals kronor.

Har inte betalat skatt

LO-profilen kan inte uppge hur mycket pengar han har tjänat, men säger att han är tveksam till om han når upp till Skatteverkets brytpunkt.

Om man ska hyra ut sin hyresrätt i andrahand behöver man ett godkännande från hyresvärden. Men detta har LO-profilen inte brytt sig om när han hyrde ut sin bostad.

– Nej, det har jag inte haft. Jag gjorde det under en period, men jag har slutat med det nu, säger mannen när Aftonbladet når honom.

Det är ju minst 48 gånger?

– Kan det stämma? Ja, det kanske det gör.

Det är 48 personer som har recenserat den på Airbnb. Så det är ju förhållandevis många gånger?

– Ja.

Du har inte skatta för alla inkomster heller?

– Jag håller på med det nu faktiskt.

2014, 2015, 2016 – har du inte skattat?

– Jag har inte uppfattat att jag kommit över brytpunkten. Men jag har fått brev från Skatteverket om att gå igenom det här och det håller jag på med nu.

Hur ser på att du själv inte följer skattereglerna när du har synpunkter på hur andra ska göra det?

– Jag håller på att granska det här och jag ska naturligtvis göra rätt för mig. Det råder inget tvivel om det. Jag hade inte uppfattat att jag var en offentlig person på sättet. Men som sagt, jag håller på att gå igenom det här och kommer naturligtvis göra rätt för mig. Jag har ingen avsikt att kringgå skattebestämmelserna.

Lägenheten blev bordell

I samband med en av uthyrningarna, i slutet av förra året, slog Stockholmspolisens prostitutionsgrupp till mot lägenheten. Anledningen var att LO-profilens bostad hade förvandlats till en bordell, där transvestiter från Spanien sålde sex.

Kunderna raggades på kända eskortsajter.

Totalt befann sig tre personer i lägenheten och i polisförhör berättar en av dem att de hade upp till sju kunder per dag. Enligt en av personerna som sålde sex i lägenheten hade de betalat LO-profilen mellan 1 400 – 1500 euro för att få hyra bostaden. Själv säger LO-profilen i polisförhör att de hade betalat drygt 8 000 kronor för sju nätter.

”Det är inget jag är stolt över”

LO-profilen säger även i polisförhör att det var ”grisigt” och ”smutsigt” när han återvände till sin hyresrätt.

En man åtalades senare för koppleri, men friades av Stockholms tingsrätt.

På frågan om hur LO-profilen ser på att hans hyresrätt blev en bordell svarar han:

– Det var då jag bestämde mig för att definitivt inte att ha lägenheten till förfogande på det sättet.

Han tillägger:

– Det är inget jag är stolt över att det har utvecklats så här. Det började med att jag skulle hyra ut den under semestern och sedan växte det i omfattning. Jag kan förstå att det kan uppfattas som stötande. Nu ska jag naturligtvis göra rätt för mig.

LO-profilens lägenhet ligger inte längre ute för uthyrning.

FAKTA Det här gäller vid andrahandsuthyrning ▪ En hyresgäst upplåter sin lägenhet i andra hand om han eller hon låter någon annan använda lägenheten självständigt. ▪ Hyresgästen måste ha hyresvärdens samtycke för att få hyra ut sin lägenhet i andra hand. Detta gäller också när han eller hon lånar ut lägenheten utan att ta ut någon hyra. Den som upplåter sin hyreslägenhet utan lov riskerar att förlora den. ▪ Förstahandshyresgästen svarar för att hyran betalas och för att andrahandshyresgästen sköter sig. Förstahandshyresgästen kan alltså bli uppsagd om andrahandshyresgästen till exempel stör grannarna. Källa: Hyresnämnden Läs mer